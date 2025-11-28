Ya es oficial: la fecha de apertura de la pista de esquí Baqueira Beret

Cuando llega noviembre, los aficionados al esquí empiezan a mirar el calendario con impaciencia. Hay ganas de deslizarse por nieve fresca y recuperar los rituales de cada temporada: preparar el material, reservar alojamiento en los valles pirenaicos y seguir la evolución de las nevadas. En este contexto, Baqueira Beret, una de las estaciones más importantes de España y referencia en todo el Pirineo, confirma la fecha de apertura de la pista de esquí: el 29 de noviembre de 2025, alineándose con el inicio del calendario de estaciones que inauguran la temporada entre finales de noviembre y mediados de diciembre.

Como ocurre cada año, la fecha marcada está sujeta a las condiciones meteorológicas y al estado de la nieve, algo habitual en todas las estaciones europeas tal como señala la Organización Mundial del Turismo en sus informes sobre turismo estacional. Las temperaturas frías, la persistencia de nevadas y el funcionamiento del sistema de innovación serán claves para garantizar que Baqueira Beret pueda abrir con buena calidad de pistas y dominio esquiable suficiente. Aun así, la estación del Valle de Arán y la zona de Aneu mantiene su compromiso con ofrecer un arranque sólido, continuando la tendencia de los últimos inviernos donde se ha priorizado la fiabilidad y la seguridad del visitante. Este inicio de temporada se enmarca además en un calendario más amplio en el que diversas estaciones españolas, andorranas y francesas abren entre el 26 de noviembre y el 6 de diciembre, según datos recopilados por informes del sector y por organismos como la Comisión Europea en su seguimiento anual del turismo de montaña.

Una fecha clave para los amantes del esquí en Baqueira Beret

La apertura el 29 de noviembre sitúa a Baqueira Beret en primera línea de las estaciones que comienzan antes de diciembre, lo que siempre genera expectación entre los aficionados más fieles. La estación catalana, conocida por su altitud, su meteorología generosa en nieve y su mantenimiento excepcional, suele ser una de las primeras en ofrecer condiciones óptimas.

Abrir antes del puente de diciembre tiene una importancia estratégica: permite testar los servicios, preparar gradualmente el funcionamiento de los sectores y ofrecer un primer impulso económico a los valles del entorno.

Cómo será el inicio de temporada en Baqueira Beret

Baqueira Beret está formada por tres grandes áreas —Baqueira, Beret y Bonaigua— que suman un dominio esquiable muy extenso, con pistas para todos los niveles. En la apertura inicial, lo habitual es que las dos primeras sean las primeras zonas disponibles, ampliándose a Bonaigua a medida que las nevadas lo permiten. Los primeros días de la temporada suelen concentrar a esquiadores expertos y a habituales de la estación que buscan estrenar la nieve antes que nadie. Las primeras horas del día ofrecen las mejores condiciones, con nieve compacta y temperaturas bajas.

Un dominio esquiable que destaca por su calidad

La estación es conocida por su combinación de amplias pistas azules, descensos rojos fluidos y zonas más técnicas para quienes buscan desafíos. Beret es una de las áreas favoritas de familias y debutantes por su terreno más amable y soleado, mientras que Baqueira ofrece el corazón histórico de la estación, con remontes rápidos y pistas emblemáticas. Bonaigua, por su parte, amplía el recorrido hacia un terreno más alpino, con desniveles importantes y vistas espectaculares hacia el valle.

Un entorno preparado para recibir visitantes

La apertura de Baqueira Beret no solo moviliza a la estación, sino a todo el Valle de Arán y al área de Aneu, donde hoteles, restaurantes, tiendas de alquiler y escuelas de esquí se preparan para la llegada de los primeros visitantes de la temporada. Esta coordinación regional es esencial para mantener la calidad del destino, algo que la Organización Mundial del Turismo destaca en sus informes sobre turismo de invierno: las estaciones que trabajan de manera integrada con el territorio son más competitivas y resilientes ante cambios meteorológicos o variaciones de afluencia.

Un calendario compartido con otras estaciones

El 29 de noviembre es una fecha clave también porque coincide con la apertura prevista de varias estaciones tanto españolas como francesas. En el mismo día abrirían, según el calendario sectorial, La Molina, Luz Ardiden, Sierra Nevada, Formigal-Panticosa, Astún, Cerler, Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno. Este bloque de aperturas concentradas da inicio al invierno de manera oficial, situando la última semana de noviembre como el punto de arranque en el sur de Europa.

Unos días antes, el 26 de noviembre, abriría Masella, históricamente una de las estaciones con arranques más tempranos del Pirineo catalán. Otras, como Port Ainé, Boí Taüll o Grandvalira, se sumarán entre el 1 y el 5 de diciembre, configurando un mapa de inicio de temporada robusto y amplio.

Expectativas para este invierno

Con un dominio esquiable moderno, una de las mejores redes de remontes del país y un servicio consolidado, Baqueira Beret se prepara para una temporada en la que la demanda promete ser fuerte.