Canarias pagará a los autónomos bajas maternales, guarderías y dos meses de incapacidad laboral

Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, ha anunciado una batería de medidas incluidas en los presupuestos autonómicos de 2026 para apoyar a los autónomos en Canarias. Las medidas anunciadas por el también presidente del PP en Canarias este martes incluyen ayudas para proteger al autónomo durante dos meses en caso de incapacidad laboral y apoyar la conciliación familiar con el pago de bajas maternales y guarderías.

Domínguez ha anunciado que el Gobierno de Canarias se hará cargo de abonar las cuotas a la seguridad social durante un máximo de dos meses a los autónomos en situación de incapacidad temporal. «Todos hemos oído aquello de que un autónomo no puede ponerse malo porque tiene que seguir pagando las cuotas, queremos que esto cambie», ha asegurado el vicepresidente canario.

El Gobierno autonómico ha anunciado que estas nuevas medidas se unen al programa Concilia, que tiene el objetivo de apoyar la conciliación familiar de los autónomos. El programa incluye tres líneas de apoyo: ayudar a la contratación de una persona para la sustitución del autónomo en su negocio durante las bajas maternales o paternales y también en caso de baja por riesgo de embarazo; la bonificación a la contratación indefinida de una persona para apoyar al autónomo en el cuidado de hijos menores de 12 años o personas dependientes; y ayudas para cubrir los costes de los centros para el cuidado de hijos menores y personas con discapacidad, como guarderías o residencias.

Domínguez también ha explicado que el Gobierno de Canarias bonificará a partir de 2026 los tipos de interés de los préstamos destinados a inversiones productivas con el objetivo de favorecer la modernización, el crecimiento y la estabilidad financiera del trabajador autónomo. «Esta medida permitirá que los autónomos puedan acometer proyectos de mejora, ampliación y digitalización de sus negocios con menor coste financiero, facilitando el acceso al crédito en condiciones más ventajosas», ha señalado el vicepresidente canario.

El Gobierno de Canarias también ha puesto en marcha otras medidas para favorecer a los autónomos como la cuota cero, la creación del Observatorio del Autónomo y el programa +uno52, que trata de promover la inserción laboral de personas de más de 52 años y que se pondrá en marcha antes de final de año. «Este Gobierno sí está con el autónomo y escucha a quienes día a día sacan esta tierra adelante», ha señalado el Domínguez.

El vicepresidente canario ha presentado estas acciones que muestran como, desde el Gobierno de Canarias, se trata de «potenciar el trabajo autónomo» en el archipiélago. «En Canarias, con un 90% de pymes, hay que hablar de autónomos de manera distinta que en el resto del territorio nacional», ha señalado Domínguez.

El líder de los populares canarios también ha recordado el éxito de la cuota cero, de la que se beneficiaron en la convocatoria de 2024 más de 3.000 autónomos. También ha adelantado que para la convocatoria de este año ya se ha aumentado en 800.000 euros la partida para la cuota cero, pasando de 2,5 a 3,3 millones.