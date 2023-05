La presidenta de una mesa electoral en Inca se va a tomar un café y no vuelve

La presidenta de una mesa electoral en Inca (Mallorca) se ha ausentado del colegio donde se estaba llevando a cabo la jornada de elecciones a las autonómicas, municipales e insulares, aduciendo que iba a tomar un café y no ha vuelto, lo que, pese a que no ha supuesto la interrupción de la votación en ningún momento, ha obligado a tener que avisar a un suplente y activar a la Guardia Civil al objeto de instrucción de diligencias.

Según han confirmado desde la Delegación del Gobierno en Baleares a los medios, a las 10.00 horas, la presidenta -sustituta al inicio del presidente titular no presentado- de una mesa electoral en Inca ha salido del centro aduciendo que iba a tomar un café. Sin embargo, no ha regresado. Y, ante esta situación, a las 11.00 horas, se ha llamado por teléfono en varias ocasiones a la mujer, no contestando ésta.

Por este motivo, a las 11.30 horas se ha comisionado a Policía Local de Inca a su casa, donde han abierto la puerta unos familiares, quienes han manifestado que la encartada fue a casa a tomar café y se marchó, desconociendo dónde estaba y asegurando que a ellos tampoco no les coge el teléfono.

Ante tales circunstancias, a las 12.15 horas se ha avisado al presidente suplente para que acudiera a la mesa electoral. Llegando éste al lugar a las 12.43 horas. Pese a todo lo ocurrido, no se ha interrumpido la votación en ningún momento, recoge Europa Press.

Finalmente, se ha activado a la Guardia Civil de Inca al objeto de instrucción de diligencias, de acuerdo con el artículo 143 Delitos por abandono o incumplimiento en las mesas electorales de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General.