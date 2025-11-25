Scarlett Johansson estará en la nueva película de ‘El exorcista’: Mike Flanagan tiene a su estrella

La secuela tardía del filme de William Friedkin fue un sonoro fracaso en su estreno el pasado 2023. No obstante, Universal Pictures ha invertido demasiado dinero en el material homónimo de William Peter Blatty como para no intentar exorcizar la debacle comercial de David Gordon Green. Y para ello, la major parece tener claro que necesita tres elementos. El primero es hacer como si El exorcista: Creyente jamás hubiese sucedido en el canon de la historia. El segundo, contratar a un director de prestigio como Mike Flanagan. Ahora, como tercer paso definitivo para impulsar el proyecto, la nueva cinta-sin todavía titulo oficial-de El exorcista ya tiene a su estrella principal: Scarlett Johansson.

Universal pagó en su momento unos 400 millones de dólares por la propiedad intelectual cuyo valor cinematográfico radica en ser considerada como la mejor película de la historia del terror. No obstante, Creyente fue dilapidada por la crítica especializada y además, únicamente logró recaudar unos 136 millones de dólares que quedaron muy por debajo de las ambiciones del estudio. La compañía evitará su desempeño narrativo, cancelando las dos posteriores entregas que tenían pactadas con Green y apostando por el autor responsable de la creación de la serie La maldición de Hill House o La vida de Chuck. Flanagan sabe mejor que nadie lo que significa continuar el legado de un clásico del terror, pues fue el responsable de dirigir Doctor Sueño, la continuación de El resplandor.

En principio, el reinicio de El exorcista con Scarlett Johansson llegará en 2026, justo el mismo año en el que el showrunner estrene en Prime Video la versión serial de Carrie, la novela de Steven King. Sin embargo, teniendo en cuenta que todavía no ha comenzado el rodaje, lo más probable es que no tengamos esta última historia hasta al menos, el 2027.

Scarlett Johansson estará en ‘El exorcista’

Del renacer del mito demoníaco con el que conocimos a Reagan (Linda Blair) sabemos más bien poco, salvo alguna información que van filtrando algunos insiders y medios o de las propias declaraciones de Flanagan.

Cuando se anunció su puesto de director en el nuevo proyecto, el autor señaló su entusiasmo en un comunicado que recogía en su momento The Hollywood Reporter:

«El Exorcista es una de las razones por las que me convertí en cineasta, y es un honor tener la oportunidad de probar algo nuevo, audaz y aterrador dentro de su universo».

¿Quién más aparecerá?

Por el momento, Scarlett Johannson es el único rostro confirmado para la nueva cinta de El exorcista. Y desde la noticia dada por THR tampoco han expresado a qué personaje interpretará. Desde la productora auguran que el nuevo relato presentará un giro «fresco y arriesgado» para la trama.

Por lo que sabemos, el guion estará adaptado por el propio Flanagan, quien producirá el filme junto al sello de terror, Blumhouse Productions. ¿Conseguirá este maestro del terror resucitar la franquicia? ¿Respetará la esencia de la historia original? ¿Triunfará en salas? El buen momento que vive el género del terror ofrece grandes esperanzas al talento e inventiva de Flanagan.