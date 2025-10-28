Es oficial la vuelta de ‘Emily in Paris’: la comedia romántica que se muda a otra increíble ciudad

La quinta temporada de Emily in Paris está a la vuelta de la esquina y con ello, Netflix ya está poniendo a punto la promoción de una ficción que trasladará a Roma su nuevo arco argumental. De hecho, el último avance compartido por el estudio californiano muestra toda la belleza de la capital italiana, jugando con la idea de cómo a pesar de su título, la serie debería cambiar de nombre a Emily in Roma. Pero ¿qué nos espera en este nuevo viaje de la alegre ejecutiva estadounidense? ¿cuándo se estrenará? A continuación repasamos todo lo que sabemos de la que es, a todas luces, la comedia romántica más querida de la pequeña pantalla.

There’s no place like Rome. Emily in Paris is coming back for SEASON 5! pic.twitter.com/UL3aRa0ftu — Netflix (@netflix) September 16, 2024

Con cuatro temporadas, la producción protagonizada por Lily Collins es una de las series con más fans dentro del streaming. Estrenada en 2020, el proyecto creado por Darren Star (Sexo en Nueva York, Melrose Place) abordaba en su primera temporada la llegada de la protagonista, Emily Cooper, a la firma de marketing de lujo Savoir, ubicada en la capital gala. Un cambio de escenario que por supuesto, enfrenta y vive de todos los clichés del género; el choque cultural debido a las diferencias de carácter y de los métodos de trabajo, un triángulo amoroso entre Emily, su amiga Camille y el novio de esta, Gabriel que se va complicando conforme avanzan las sucesivas temporadas.

Porque por supuesto, al elenco coral de personajes secundarios se van añadiendo poco a poco nuevos roles como Alfie, el banquero inglés que termina volviendo a Londres al final de la segunda temporada aunque antes decide mantener una relación a distancia con la protagonista. Este triángulo amoroso va ganando diferentes prismas, convirtiéndose casi en un poliedro romántico y formando parte del eje central de la serie, paralelamente a los cambios laborales en la agencia de Emily. Al final de la cuarta temporada de Emily in Paris, el rol de Collins decide mudarse a Roma y abrir allí una nueva oficina, donde conoce a Marcello. Pero ¿qué es lo que podemos esperar realmente de esta futura quinta temporada?

‘Emily in Paris’ se muda a Roma

Como viene siendo habitual en la serie, la quinta temporada seguirá los acontecimientos de la anterior partiendo de la apertura de la nueva oficina de la agencia Grateau en Roma. Eso sí, la bella presencia de la ciudad italiana no llevará a un abandono completo del escenario parisino, ya que la temporada abordará ambos lugares. Algo que ha confirmado el propio Star, al definir este nuevo capítulo de la vida de Emily como una «historia de dos ciudades».

Repitiendo la fórmula, Emily estará en medio del drama profesional y el personal, con todavía un vínculo con Gabriel y su nuevo amorío. Volverá a tener 10 episodios, los cuales estarán todos disponibles desde su estreno, programado para el próximo 18 de diciembre.

Hearts will Rome farther than ever before 🇮🇹✨ EMILY IN PARIS returns 18 December, only on Netflix! pic.twitter.com/EfHQvV9NCi — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) October 22, 2025

Los actores que regresan

Por supuesto, Collins volverá a ponerse en la piel de Emily Cooper, Ashley Park será de nuevo Mindy Chen y Lucas Bravo seguirá apareciendo como Gabriel. Entre las novedades del casting, destacan Bryan Greenberg como Jake, un expatriado en París y Minnie Driver como la Princesa Jane, una amiga de Sylvie Grateau, a la que interpreta Phillippine Leroy-Beaulieu.