Aunque aún no se ha confirmado oficialmente por parte de HBO Max, la fecha de estreno de la tercera temporada de And Just Like That, el renacimiento y secuela a partes iguales de la serie de televisión Sexo en Nueva York, creada por Darren Star; sabemos que las nuevas aventuras en las vidas de Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes, personajes que interpretan Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, respectivamente; verán la luz durante el año 2025. Prueba de ello, son las imágenes que, en las últimas horas, han trascendido de uno de los rodajes de la ficción.

La protagonista en cuestión de dichas instantáneas es Jessica Parker. La neoyorquina aparece junto a Lily (Cathy Ang) y Rose (Alexa Swinton), las hijas de su amiga Charlotte York-Goldenblatt (Kristin Davis), metida de lleno en el personaje que la ha convertido en una estrella mundial y en todo un referente de moda, por las calles de Nueva York como telón de fondo, y el trabajo de Molly Rogers y Danny Santiago como directores de vestuario. Son estos últimos, precisamente, quienes más titulares han copado hasta el momento por el estilismo que luce la actriz.

Fue en 2004, tras el cierre de la serie original, seguida por dos películas en 2008 y 2010, cuando los creadores de Sexo en Nueva York reconocieron que aún quedaban historias por explorar sobre las mujeres neoyorquinas «con carreras exitosas y un estilo incomparable», que protagonizan la serie. Fue así como nació And Just Like That, la serie secuela que continúa destacando a Carrie Bradshaw. El primer episodio se emitió en diciembre de 2021.

El estilismo de Sarah Jessica Parker

El estilismo tras el rodaje de And Just Like That que ha sido captado por las cámaras de Gtres, destaca por englobar en sí mismo tres tendencias de esta primavera: los tonos pastel, la blusa con lazada y las perlas. En las imágenes, Sarah Jessica Parker luce una blusa en tono verde de corte satinado, con cierre frontal de botones, cuello de solpas y manga larga, cuya lazada desmontable es lo que más llama la atención de la prenda. Por lo que respecta a la parte posterior del look, lo conforma una falda rosa palo por encima de las rodillas, con vuelo y un patrón escalonado con varias capas de tejido.

Sarah Jessica Parker metida en la piel de Carrie Bradshaw. Foto: Gtres

Sarah Jessica Parker, a los mandos de los directores de vestuario antes citado, completa su estilismo con unos stilettos de piel acabados en punta y con tacón de aguja en azul cielo, con unas aberturas en los laterales de Aquazzura; unos pendientes y un collar largo de perlas. Tal y como han revelado Rogers y Santiago en su perfil de Instagram, @andjustlikethatcostumes, las prendas y el bolso que luce la actriz son de la firma italiana de productos de lujo con sede en Florencia, capital de la región de la Toscana, Gucci.