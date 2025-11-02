Can Yaman, el actor de moda que te acaba de enamorar: las series que tienes que ver mientras está en España

La televisión y en general el mundo audiovisual, siempre ha sido un espacio en el que el público corona a sus ídolos. Un lugar donde prima la supremacía estética de los actores y actrices desde los albores del séptimo arte. Ahí están figuras como Audrey Hepburn, Marilyn Monroe o Paul Newman. Aunque hoy las estrellas quizás son un poco más efímeras y provienen de lugares que no suelen ser la cuna tradicional de la fama y los focos. El último de esta estirpe en la división de la pequeña pantalla es cómo no, Can Yaman. El intérprete turco que se ha convertido en uno de los hombres del momento, gracias a sus exitosas telenovelas turcas y por eso aprovechando su última visita a La Revuelta, no hemos querido dejar pasar la ocasión de recomendar algunas de sus mejores series:

Las mejores series de Can Yaman

‘Dolunay: Luna llena’

Con 27 episodios, Dolunay nos ponía en la piel de Ferit Aslan, un exitoso hombre de negocios cuya vida se rige por el más estricto orden. Sin embargo a su vida llega Nazli, una estudiante de gastronomía que necesita encontrar un trabajo de inmediato. Siendo igual de obstinada que el protagonista encarnado por Can Yaman, el destino hará que ambos se encuentren.

‘Pájaro soñador’

Entre triángulos amorosos y rencillas familiares, la historia de amor entre un fotógrafo aventurero y una chica de clase media de Estambul que se ve obligada a trabajar en la agencia de publicidad de su hermana. Allí, la joven se enamorará perdidamente de uno de los dueños de la compañía.

‘Violeta con el mar’

Del melodrama turco, aquí Can Yaman se traslado al terreno de la comedia romántica italiana. La trama sigue a una periodista de televisión que sufre un desorden neuronal por el que confunde la realidad. Así, fortuitamente se ve incolucrada en un asesinato cuyo culpable es Zefir, un famoso cantante.

‘El hombre equivocado’

Yaman se ha vuelto un icono gracias a su belleza, pero sobre todo por su presencia en productos de coste de producción reducido que terminan aglutinando millones de espectadores tanto en la televisión convencional como en los servicios de streaming. En el hombre equivocado, el actor de 35 años da vida al dueño de un restaurante muy rico que no cree demasiado en el amor. Por otra parte está Ezgi, una mujer cansada de las relaciones incorrectas. Al ver que no tiene éxito con sus relaciones, este dueño del restaurante comienza a orientarla sobre las tácticas y estrategias para conseguir al hombre que realmente le gusta.

Sus proyectos futuros

Como es habitual dado su reclamo entre los espectadores, Can Yaman tiene una agenda futura repleta de proyectos. El próximo 1 de diciembre estrenará en Italia Sandokan en un reparto internacional que lo juntará a Alana Bloor (Man Vs Baby) y John Hannah (La momia), entre otros. La ficción adaptará la novela homónima de Emilio Salgari en la que se tratan las aventuras del valiente pirata malayo que con su tripulación, ataca a las fuerzas británicas desde su isla de Mompracem. En España todavía no tiene una fecha de estreno oficial.