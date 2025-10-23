Quién es Can Yaman: su edad, pareja e hijos y carrera profesional del actor turco que arrasa en España

Can Yaman es un actor turco que se ha convertido en un fenómeno internacional gracias a sus papeles en telenovelas románticas y series de televisión, especialmente en Turquía, España e Italia. Conocido por su carisma, estilo y talento frente a la cámara, Yaman ha logrado consolidarse como un referente del entretenimiento y un icono mediático. Es de origen albanés por parte de su padre: su abuelo paterno creció en Pristina. Además, es sobrino del entrenador de fútbol Fuat Yaman

Juventud y formación

Can Yaman nació el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía. Cumple 35 años a finales de 2025. Antes de dedicarse a la actuación, se graduó como abogado. Desde joven mostró interés por el arte y la interpretación, lo que lo llevó a cambiar su camino profesional hacia la actuación y la televisión.

Yaman estudió en el Bilfen College. Después en el Liceo Italiano de Estambul. Yaman habla con fluidez varios idiomas: turco, italiano, francés, inglés y alemán, y también español. En 2012, se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yeditepe y comenzó a trabajar en PricewaterhouseCoopers. A los 24 años, Yaman trabajaba en fusiones y adquisiciones y escribía artículos para la sección fiscal del periódico Dünya.

Carrera profesional

Yaman inició su carrera trabajando en series turcas de televisión, logrando rápidamente destacar por su presencia y talento frente a la cámara. Su salto a la fama se produjo con las series:

(2017-2018): una comedia romántica que consolidó su popularidad en Turquía y a nivel internacional. Erkenci Kuş (2018-2019): serie que lo catapultó como uno de los actores más reconocidos en Europa y América Latina, gracias a su papel de protagonista carismático y romántico.

Posteriormente, Yaman protagonizó la serie Bay Yanlış, producida por Gold Film y dirigida por Deniz Yorulmazer, que se estrenó en Fox en junio de 2020. Gracias a este trabajo fue nominado como Mejor Actor en Serie Extranjera en los Premios LATAM PRODU 2020.

Ese mismo año, se convirtió en la imagen de la marca turca de ropa Tudors.

En diciembre de 2020 firmó un acuerdo con la productora italiana Luxvide para protagonizar la serie Sandokan, una superproducción internacional cuyo desarrollo y diseño llevó cuatro años.

En marzo de 2021 participó como actor invitado en la serie italiana Che Dio ci Aiuti, interpretando al personaje de Gino, y posteriormente dio vida a Francesco Demir en Viola come il mare.

En el invierno de 2022, Can Yaman rodó la serie internacional El Turco, junto a Greta Ferro, William Kemp, Slavko Sobin y otros reconocidos actores europeos. Originalmente producida para Disney+, tras desacuerdos con la plataforma, la productora Ay Yapım recuperó los derechos y se espera su estreno en una plataforma de streaming en 2025.

En otoño de 2025, Can Yaman comenzará el rodaje de la serie Sandokan, producida por Lux Vide.

En junio de 2024, el actor eliminó su cuenta de Instagram, que contaba con más de 11 millones de seguidores, afirmando que quería centrarse en su carrera sin distracciones de las redes sociales. En marzo de 2025, reabrió una nueva cuenta en la plataforma.

Vida personal: su novia actual e hijos

La vida sentimental de Can Yaman ha sido muy seguida por los medios de comunicación:

Ha tenido relaciones mediáticas con figuras del entretenimiento, aunque mantiene su vida privada protegida en la actualidad.

No tiene hijos conocidos.

Su popularidad también se debe a su imagen de galán romántico, lo que despierta gran interés entre sus seguidores, especialmente en España e Italia.

Popularidad en España

Can Yaman ha logrado triunfar en España gracias a la emisión de sus telenovelas y a su participación en fiestas y entrevistas.

Datos curiosos de Can Yaman