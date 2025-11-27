Parece de revista: así es por dentro la impresionante casa de Gotzon Mantuliz en Vizcaya

La casa de Gotzon Mantuliz en Artatza, dentro del municipio vizcaíno de Lejona, se ha convertido en el refugio donde encuentra la calma que contrasta con el ritmo frenético de sus viajes y compromisos profesionales. El presentador regresa a este espacio después de cada aventura para recuperar la normalidad junto a su mujer, Patricia, y su hija, Vera, y ese tránsito entre la acción y el sosiego define buena parte de la identidad de la vivienda. Levantada en 2021 en un entorno verde que mira hacia la montaña y respira la cercanía del mar, la construcción responde a una sensibilidad que combina lo práctico con lo emocional. La luz tenue, la madera cálida y la manera en que cada estancia se une a la siguiente convierten la casa en un escenario discreto que rara vez muestra en sus redes, pero que habla de su necesidad de equilibrio.

El interior fue concebido como un espacio fluido en el que las zonas sociales se suceden sin interrupciones, creando una atmósfera en la que se funden las rutinas familiares con una estética armoniosa. Quienes han trabajado con Mantuliz mencionan siempre su disciplina y su mirada fotográfica, y esas cualidades se perciben en la distribución del salón, el comedor y la cocina, que parecen formar una secuencia natural sin divisiones bruscas.

La reforma, firmada por el estudio IN56 Interiorismo, tenía como premisa construir un núcleo central diáfano que concentrara la vida diaria, y el resultado es un salón amplio presidido por un sofá en tonos nude que se integra en un conjunto sereno de colores neutros. La luz filtrada por ventanales altos aporta dinamismo al ambiente y deja que el paso de las horas marque la personalidad del espacio.

Así es la casa de Gotzon Mantuliz

La cocina continúa ese discurso estético basado en lo esencial, con una isla central en acabado claro que actúa como punto de encuentro para la familia y se contrapone a la madera oscura del mobiliario. El diseño favorece la funcionalidad sin renunciar a la calidez, con materiales pensados para resistir el uso diario y con una iluminación estudiada que contribuye a reforzar la sensación de paz. Este ambiente acogedor convierte la estancia en un lugar en el que conversar tras un viaje, revisar fotografías o compartir un desayuno con ritmo lento. Cada detalle parece escogido para crear un entorno práctico, visualmente ordenado y compatible con la rutina de un hogar joven.

En otras zonas de la vivienda se añaden elementos que aportan carácter sin romper la coherencia general: griferías negras en los baños, textiles de fibras naturales y alfombras con discretos motivos étnicos que aluden a destinos recorridos por el presentador. Una de las habitaciones se ha transformado en un pequeño despacho donde Gotzon Mantuliz trabaja con frecuencia, acompañado por Noa, la perra de la familia. El espacio, decorado con un sofá gris y una mesa de madera de inspiración industrial, es menos luminoso que el resto de la casa, pero mantiene un vínculo visual con el conjunto. Se trata de un rincón que permite concentrarse sin aislarse por completo del ambiente familiar.

El exterior de la vivienda

El exterior prolonga la estética interior, adaptándola al clima vasco mediante una terraza pavimentada en tonos oscuros que se abre hacia una franja de vegetación que rodea el perímetro y aporta privacidad. En esa parte hay dos áreas diferenciadas: una pensada para comidas al aire libre y otra destinada al descanso, ambas amuebladas con piezas de fibras naturales y mesas de líneas limpias. La intención es que estas superficies funcionen como una prolongación de las estancias principales, invitando a desconectar del ritmo acelerado de los rodajes y permitiendo que la naturaleza participe en la vida doméstica. Es un espacio que respira serenidad y que completa la sensación de refugio que el interior ya transmite.

En uno de los laterales del jardín se habilitó un pequeño gimnasio doméstico que sintetiza la idea de comodidad sin renunciar a la estética. Una esterilla de corcho, algunos bancos discretos y varios accesorios conforman el área donde Mantuliz mantiene la forma física que exige su estilo de vida aventurero. Y es en esta combinación de entrenamientos, desayunos tranquilos y momentos compartidos con su hija donde la vivienda se convierte en un contrapunto perfecto a su faceta más mediática.

Gotzon Mantuliz, famoso y cercano

La notoriedad del influencer creció de manera notable tras su paso por OT 2018, donde ejerció como entrenador de los concursantes y la exposición pública que obtuvo en aquella etapa se multiplicó con rapidez. Con el tiempo, se incorporó a Zapeando, presentó a su inseparable Noa ante la audiencia y consolidó una presencia televisiva que convive con su vida familiar en esta casa de Artatza, ese lugar donde la calma vuelve a tener sentido.

Además de su trabajo en televisión, el protagonista de nuestra noticia se ha consolidado como creador de contenido centrado en la naturaleza, el deporte y los viajes, ámbitos en los que muestra su faceta más auténtica. Su formación como enfermero y su interés por la vida saludable han moldeado un perfil profesional versátil que le ha posicionado como un personaje muy interesante.