Gotzon Mantuliz es todo un héroe. Ha logrado ponerse casi al nivel de un Dios con sus victorias prueba a prueba en El Desafío. El vasco ha conseguido proclamarse vencedor en cada una de las pruebas que el concurso le ha puesto en estos meses. Tiempo en el que ha dejado ver de qué es capaz y en el que ha podido conocer a sus compañeros, a los que ahora puede llamar amigos. Antes de la emisión del formato, el deportista se reunía con ellos para ver todos juntos la última gala y ha sido en ese momento cuando se ha mostrado feliz y contento.

«Mucha felicidad» ha reconocido sentir Gotzon ante las preguntas de los periodistas. Sonriente, con los ojos brillantes y sin poder ocultar la emoción, ha revelado también cómo ha sido compartir momentos con Victoria Federica. «Ha sido guay compartir con ella la aventura», ha confesado antes de añadir que «es muy maja». La joven, al igual que él, no ha participado en muchos programas televisivos, por lo que el reto era superior. Ambos han tenido que adaptarse a las cámaras, los focos y lo que las grabaciones suponen, cada uno a su manera.

Victoria Federica. (Foto:Instagram)

La sobrina de Felipe VI intentando alejarse de la imagen que forma parte del imaginario popular como royal y «hija de», «nieta de», entre otros, y adoptando su postura como joven que quiere iniciar su propio camino mostrando quién es ella sin importar de dónde viene. Algo que ha conseguido con creces, superándose semana tras semana y demostrando que ella es más que un apellido. La joven ha sido la primera mujer en enfrentarse a la prueba de fuego, a quemarse a bonzo o de atreverse con el columpio 360º. Pruebas que la llevaron al podio junto a Susi Caramelo, Lola Lolita y Gotzon. Todos han dejado más que claro que son dignos concursantes de El Desafío, pero el que ha destacado este año es sin duda Mantuliz. Este también ha superado su propio reto personal, demostrarse y demostrar que puede con todos los desafíos.

Victoria Federica, Gotzon Mantuliz y Roberto Leal, El Desafío. (Foto A3)

Doce pruebas que, al igual que Hércules y sus doce trabajos, logró superar con éxito. A diferencia del hijo de Zeus, los retos no vinieron por petición del rey Euristeo, sino de la productora del programa. Esta se ha quedado completamente sorprendida al tener a un concursante capaz de realizar cada una de sus tareas, sin importar la complejidad de las mismas. Gotzon lleva la competición en las venas; él mismo lo ha reconocido, de igual modo que ha expresado en más de una ocasión que no le gusta nada perder, y no lo ha hecho. Se ha mantenido en la primera posición en todo momento.

Gotzon Mantuliz, El Desafío. (Foto A3)

Se ha lesionado, se ha hecho heridas, ha luchado contra viento y marea con todos los retos y nada ni nadie le ha quitado la sonrisa o las ganas de luchar. Se ha mostrado tal y como es y eso ha hecho que la gente le conozca. A pesar de no ser uno de los más conocidos de la edición por su escasa participación en programas de televisión, el profesor de fitness de Operación triunfo e íntimo amigo de las Pombo, conocido como «el Paul Newman vasco», ha entrado en las casas de los españoles y ha logrado que todos le aprecien y se sientan identificados con él. Su naturalidad, sencillez, sentido del humor y carácter se ha ganado el cariño de compañeros y telespectadores, aunque lo que ha hecho que todos se enternezcan ha sido su decisión frente a su premio.

Gotzon Mantuliz y Roberto Leal, El Desafío. (Foto A3)

Cada año el concurso otorga a su vencedor 30.000 euros. Son los ganadores los que deciden dónde destinar esa suma de dinero, eligiendo diferentes organizaciones sin ánimo de lucro a las que donarla. Gotzon cogió su cheque poco después de que se proclamara el vencedor, dejando a Victoria Federica como segunda. Ese gran cartón que deja grabada la cantidad y reconoció emocionado y ante la mirada perpleja de todos que «tenía dudas de a quién elegir y he querido pensar en una persona que ha participado en todas y cada una de las galas de las cinco ediciones de El desafío y que nunca ha podido ganar una». Por un momento nadie compendió a qué se refería hasta que el talón regresó a las manos de un Roberto Leal paralizado y sorprendido.

Gotzon Mantuliz y Roberto Leal, El Desafío. (Foto A3)

Gotzon le dio la oportunidad al presentador del concurso de elegir la ONG a la que destinar el dinero. La seleccionada fue Unoentrecienmil, una fundación que busca visibilizar y luchar contra la leucemia infantil. Una iniciativa con la que el periodista lleva vinculado varios años. «Os quiero en el alma, muchísimas gracias por esto, Gotzon, y por todo lo que nos habéis regalado cada uno», ha confesado el presentador todavía sin creerse lo que estaba ocurriendo.

El detalle de campeón de esta edición de El Desafío le ha colocado como nuevo ganador, de los retos y del corazón de todos, demostrando que puede ganar todas las pruebas y retos sin importar si son deportivos o son momentos en los que dejar ver su empatía y humanidad.