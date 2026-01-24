Cuándo se celebra San Valero: fecha exacta, actos y tradición del patrón de Zaragoza

San Valero es el patrón de Zaragoza, y su festividad se celebra cada 27 de enero. En 2026, San Valero se conmemorará el martes 27 de enero, y es día festivo local en la ciudad de Zaragoza, por lo que muchas instituciones, colegios y oficinas permanecerán cerrados.

La celebración tiene un origen religioso y cultural: San Valero fue obispo de Zaragoza en el siglo IV y es venerado como santo protector de la ciudad. Tradicionalmente, el día se celebra con actos religiosos, procesiones y actividades culturales en diferentes barrios de Zaragoza. Valero de Zaragoza fue conocido por ser maestro de San Vicente Mártir y confesor de la fe cristiana. Su vida y legado lo convirtieron en patrón de la ciudad de Zaragoza, donde se veneran sus reliquias desde el siglo XII.

Cada 27 de enero, los zaragozanos celebran su festividad con actos religiosos, culturales y gastronómicos, combinando devoción histórica con celebraciones populares que reúnen a toda la ciudad.

¿Quién era San Valero?

Protector de Zaragoza y defensor de la fe cristiana en tiempos de persecución.

Guía espiritual , maestro de otros santos, como San Vicente Mártir.

Símbolo de tradición y cultura aragonesa, con celebraciones que perduran más de ocho siglos.

¿Cuándo es San Valero en 2026?

La festividad de San Valero, patrón de Zaragoza, se celebra cada año el 27 de enero. En 2026, caerá en martes 27 de enero, y la ciudad se prepara para conmemorar al santo con actos religiosos y culturales.

San Valero es especialmente celebrado en Zaragoza, en otras localidades de Aragón también se realizan actos menores de homenaje. La celebración principal y más emblemática ocurre en Zaragoza, donde el santo es patrón desde hace siglos.

¿Dónde se celebra San Valero en España?

Fecha exacta de San Valero

El día del 27 de enero es la fecha oficial de la festividad de San Valero. Cada año, independientemente del día de la semana, los zaragozanos recuerdan al obispo y protector de la ciudad con celebraciones religiosas y actividades culturales.

Día de San Valero: ¿es festivo en Zaragoza?

Sí, San Valero es festivo local en Zaragoza, por lo que colegios, oficinas y muchas instituciones públicas permanecen cerradas. Es uno de los días más señalados del calendario local, comparable a otras festividades patronales importantes en España.

¿Qué se celebra el día de San Valero?

El 27 de enero se conmemora a San Valero, obispo de Zaragoza en el siglo IV y patrón de la ciudad. La festividad combina aspectos religiosos y culturales:

Religiosos: misas solemnes, procesiones y actos en honor al patrón en iglesias y plazas de la ciudad.

Culturales: actividades en barrios, exposiciones y eventos gastronómicos, como la repartición de pastas de San Valero, un dulce típico de la festividad.

Actos y actividades por San Valero

Entre las actividades más destacadas en Zaragoza por San Valero 2026 se incluyen:

Procesión del patrón: recorriendo las principales calles de Zaragoza.

Misa solemne en la Catedral-Basílica del Pilar , con asistencia de autoridades locales.

Reparto de pastas de San Valero , un dulce típico de la festividad que se entrega en plazas y conventos.

Actividades culturales y musicales , con conciertos, exposiciones y talleres para toda la familia.

Ferias y mercadillos con productos artesanales y gastronomía aragonesa.

La festividad combina la devoción religiosa con la celebración popular, convirtiendo a Zaragoza en un destino ideal para conocer la cultura y tradiciones de Aragón durante el mes de enero.