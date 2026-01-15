La segunda jornada de paros médicos en España reclama la dimisión de Mónica García por la reforma laboral

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

De nuevo, los médicos han vuelto a las movilizaciones en España para protestar contra la reforma laboral impulsada por la ministra de Sanidad, Mónica García, en lo que supone la segunda jornada de una cuarta huelga, si se suman los tres paros anteriores de 2025. Durante la mañana, numerosos médicos y representantes sindicales exigían ya la dimisión de García, en medio de una creciente tensión que ha llevado a la Federación CESM a amenazar con una huelga indefinida, algo inédito en nuestro país. En Madrid, cerca de 400 médicos se manifestaba a las puertas de La Paz, para exigir cambios en el Estatuto Marco.

La protesta, convocada por los sindicatos médicos integrados en la Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), afecta a cerca de 175.000 facultativos —dos de cada tres del país— y tiene especial seguimiento en territorios como Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón o Asturias, donde los profesionales reclaman un Estatuto propio y mejoras en sus condiciones laborales, retributivas y profesionales. Facultativos como Antonio Morales, aseguraba que era necesario «renovar el ministerio de Sanidad» en alusión a la necesidad de dimisión de la ministra, tras casi un año de protestas y la «marginación a los médicos en el Estatuto Marco».

Médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid se han concentrado este jueves en la puerta principal del Hospital Universitario de La Paz, coincidiendo con la segunda y última jornada de huelga para reclamar un Estatuto propio al Ministerio de Sanidad.

Una protesta que llega en el marco de los paros impulsados por los sindicatos autonómicos que integran la Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) y que, en la Comunidad de Madrid, está registrada y convocada por el sindicato Amyts.

Así, Daniel Bernabéu, médico y delegado del sindicato AMYTS, convocante de la huelga ha señalado que «Rechazamos el borrador que ha presentado el ministerio y aspiramos a mantener una jornada laboral normal, similar a la del resto de los trabajadores y que cualquier hora extra que tengamos que hacer se contabilice para nuestra jubilación», ha declarado.

En total, 175.000 facultativos de todo el país están llamados a secundar la huelga a través de alguna de las organizaciones médicas de APEMYF. La convocatoria de huelga en Madrid afecta a todos los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón).

Condiciones dignas

Durante el primer día de paros, este miércoles, centenares de médicos y facultativos madrileños han marchado desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad para reclamar unas condiciones laborales «dignas» y reclamar a la ministra de Sanidad, Mónica García, modificar el Estatuto Marco.

🔥Muchos médicos y facultativos ante La Paz para que el Ministerio de Sanidad escuche de una vez pic.twitter.com/6TLUGseKso — AMYTS (@amytsmedicos) January 15, 2026

El sindicato médico madrileño reclama un nuevo modelo de carrera profesional, «abierto y permanente, que incluya formación especializada, méritos objetivos, quinto nivel y sistemas de homologación flexibles» o el respeto a la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, «con diferenciación retributiva A1/A2 y mantenimiento de requisitos de titulación y categoría».

También la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores por penosidad y riesgos laborales, la subida del pago por guardias al 175% y extensión de la autocobertura, asegurando voluntariedad y remuneración de jornada complementaria, el complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010, abonado en junio y septiembre.