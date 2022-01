Hay guarniciones ideales para acompañar todas nuestras recetas favoritas. La ensalada de aguacate con salmón y brotes de alfalfa es una de ellas. Tiene una gran variedad de sabores exquisitos. Aunque no lo creamos esta receta es muy sencilla y rápida, pese a que requiere varios ingredientes para su elaboración. No solo el aguacate y el salmón, los brotes de alfalfa también son deliciosos y nutritivos. Si nos damos la oportunidad de probarla, no nos vamos a arrepentir. Este tipo de platos es ideal para que los más pequeños de la casa disfruten de estos ingredientes saludables, llenos de nutrientes.

El aguacate es una fruta rica en grasa saludable, por lo que es una excelente opción para incluir en nuestra dieta. En su composición destaca su contenido en vitamina E, capaz de prevenir el desarrollo de enfermedades degenerativas. Es rico en minerales tales como el fósforo, cobre, calcio, zinc, hierro y potasio.

El salmón es uno de los tipos de pescado más saludables. Su consumo beneficia la formación de los huesos y dientes por su alto contenido en vitamina D y calcio. Mejora la salud cardiaca y controla la presión arterial, gracias a su aporte de ácido Omega 3.

Ingredientes: