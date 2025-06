Hacienda va a por ti y sin piedad: está multando por compartir la cuenta con tus hijos y las multas son demenciales

Hacienda tiene el foco puesto en los movimientos de dinero de los ciudadanos y también puede imponer multas a los padres que compartan las cuentas con los hijos. Estas transacciones pueden ser consideradas una donación cuando superen ciertos límites y están sujetas a un impuesto de carácter autonómico. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las penas a las que te expones si compartes una cuenta bancaria y dinero con tus hijos.

María Jesús Montero y el Ministerio de Hacienda se han propuesto para este 2025 llevar un mayor control sobre todas las transacciones que realicen los ciudadanos. Ya sea a través de una transferencia bancaria, ingreso o cobro en cajero automático o un envío a través de la aplicación Bizum. Todos los movimientos que superen ciertos límites serán investigados por la Agencia Tributaria con el objetivo de evitar el fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Por ello, la Ley General Tributaria obliga a los bancos a informar a Hacienda de todas las transacciones que superen los 3.000 euros. Las entidades también tendrán que poner en conocimiento de la Administración cualquier operación en la que haya un billete de 500 de por medio o los préstamos o créditos que superen los 3.000. Todo con la firme premisa de acabar con la economía sumergida y el fraude fiscal.

Las multas de Hacienda por compartir cuentas

Bajo el radar de Hacienda también están los movimientos de dinero de los padres a los hijos que tienen que estar sujetos al impuesto de sucesiones y donaciones, que es competencia de las comunidades autónomas. En los últimos días se han popularizado las noticias sobre las multas que puede imponer Hacienda a los padres que comparten una cuenta bancaria con su hijo y que pueden utilizar para realizar donaciones encubiertas.

Los traspasos de dinero de padres a hijos que superen ciertos límites tienen que estar declarados a través del modelo 651 para evitar posibles multas de Hacienda por compartir cuentas. Las penas que pueden imponer las haciendas de las comunidades autónomas por no declarar estos traspasos pueden ser del 50% al 150% de la cantidad no declarada, además de sumar los intereses por no pagar el impuesto en su debida forma. Esto está recogido en la Ley General Tributaria y la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (Ley 29/1987).

Ahora, ¿es posible que multen a un padre por transferir una cantidad de dinero a un hijo? Todo dependerá de las cantidades que se manejen. Si se trata de una pequeña transferencia, lo normal es que no se abra una investigación, pero si se superan ciertos límites, esta tiene que estar sujeta al impuesto que, en la mayoría de comunidades en las que gobierna el Partido Popular, está bonificado al 99%.

«Lo que se persigue es que en una cuenta uno de los titulares sea el que ingresa el dinero y otro el que lo gaste, pudiendo ser esto prueba o indicio de una donación encubierta que debería tributar por el impuesto de sucesiones y donaciones», cuenta un experto en la materia en Maldita.es. Desde el Gestha, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, también deja claro que las multas de Hacienda por compartir cuentas «se aplicarían si la administración (en un proceso inspector) entiende que hay ánimo de defraudar, un criterio muy subjetivo que no siempre se da».

Para evitar problemas o una posible multa de Hacienda, siempre será recomendable declarar todos los movimientos entre padres e hijos siempre que superen grandes cantidades de dinero a través del modelo 651. También hay que tener en cuenta que estas donaciones están bonificadas al 99% y el pago de este impuesto es algo simbólico en las comunidades en las que no puede meter mano Pedro Sánchez.