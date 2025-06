Pánico entre los científicos: la humanidad ya ha entrado en la primera etapa del retroceso y así nos va a afectar

La humanidad ya ha entrado en la primera etapa de retroceso y así nos va a afectar este proceso. Algo que quizás no teníamos en cuenta y se ha convertido en una realidad en estos días en los que quizás hasta la fecha no teníamos en mente. Por lo que, quizás debemos empezar a prepararnos para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios en los que todo puede ser posible. En especial en estos días en los que quizás debemos empezar a pensar en un futuro un poco oscuro.

Tal y como nos explican desde el medio de Techrider: «El auge del turismo espacial, los cohetes reutilizables y los planes para colonizar la Luna o Marte en las próximas décadas hacen que el sueño de la exploración espacial parezca más cercano a una realidad tangible que nunca. Pero todo podría terminar de repente, para siempre, y la humanidad podría volver a la situación de principios del siglo XX, cuando incluso los satélites parecían un concepto de ciencia ficción, advierten los expertos. Este escenario, también conocido como el «síndrome de Kessler», no es nuevo. De hecho, existe desde la década de 1970. Pero la humanidad ya ha entrado en su primera etapa y avanza rápidamente hacia la segunda. La penúltima etapa antes de un fin en el que cualquier intento de alcanzar la órbita baja terrestre se volverá imposible, afirma el Dr. Darren McKnight, investigador técnico sénior de la empresa californiana LeoLabs, empresa que monitoriza la situación de los desechos espaciales, citado por FreeThink»

Siguiendo con la misma explicación: «La idea detrás del llamado «síndrome de Kessler» es de lo más simple. A medida que aumenta el número de satélites y desechos espaciales, una sola colisión entre estos objetos artificiales puede generar un efecto dominó incontrolable que inevitablemente conducirá a una verdadera cascada de colisiones. Una vez iniciado, este fenómeno puede durar cientos o incluso miles de años, imposibilitando la colocación de satélites en órbita, poniendo en peligro la existencia de estaciones espaciales e impidiendo el lanzamiento de cohetes al espacio exterior. Los servicios de GPS o televisión por satélite, así como una parte significativa de la investigación científica, estarán al borde de la extinción mientras la órbita baja terrestre siga siendo extremadamente difícil de alcanzar».

Por lo que, estaremos ante un efecto dominó que puede acabar con toda la tecnología que se ha creado en estos años. Dependemos de estos satélites y de estos elementos que nos acompañarán y acabarán siendo los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Llega un importante cambio de ciclo que puede acabar siendo el que marque estos días futuros.