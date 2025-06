La enfermedad de Anita Williams por la que saldrá de ‘Supervivientes 2025’ con más peso del que llegó

Supervivientes 2025 se encuentra a tan solo unos días de vivir su gran final. El popular reality de supervivencia se ha convertido en uno de los formatos más vistos de la parrilla televisiva española, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Y es que, ha nadie deja indiferente el nombre de las celebridades que están dispuestas a vivir su experiencia más extrema en Honduras. De hecho, esta edición, uno de los nombres que más dio qué hablar fue el de Anita Williams, conocida por su paso por la última temporada de La isla de las tentaciones. Sin embargo, y aunque la joven, de 27 años, no comenzó con mucho cariño por parte del público, ha logrado conquistar a la audiencia con su valentía, tenacidad y capacidad de supervivencia.

Como es bien sabido por los seguidores del formato, Anita Williams se ha coronado como la segunda finalista de Supervivientes 2025. Sin embargo, llegar hasta aquí no ha sido un camino de rosas para ella. Pues, además de haber tenido que cortarse 25 cm de su cabello, como penitencia de La mesa de las tentaciones, también está sufriendo una situación nunca antes vista en el formato: ha engordado. Y es que, tras más de 100 días de penurias por la isla hondureña, lo normal es que los participantes sufran notables pérdidas de peso. Sin embargo, ese no está siendo el caso de la catalana. Una situación que no ha pasado desapercibida por la audiencia ni por sus propios compañeros de concurso.

Durante unas semanas, la organización del programa barajó la posibilidad de que la concursante estuviese embarazada de Montoya. Pues, a pesar de sus idas y venidas, la pareja se ha dejado llevar por la pasión tanto dentro como fuera del reality. Por ello, con el objetivo de descartar esa posibilidad, el equipo médico del programa le dio un test de embarazo.

La prueba salió negativa, por lo que la catalana no está esperando a su segundo hijo. Pero, ¿por qué ha engordado en Supervivientes? Muchos espectadores señalaron la posibilidad de que la joven estuviese comiendo a escondidas. Pero, una serie de análisis médicos han revelado una realidad completamente diferente.

«Anita presenta una distensión abdominal debido al consumo excesivo de isotónico», comenzó leyendo Carlos Sobera, presentador de Supervivientes: Tierra de Nadie. «Supone un gran aporte de azúcar diario», quiso destacar el presentador de Mediaset España. «Tiene un presumible crecimiento bacteriano intestinal (SIBO), que está en estudio por parte de los médicos», agregó.

A través de estas declaraciones, la organización del programa ha querido aclarar que no hay trampa ni cartón sobre la subida de peso de Anita Williams. La concursante no está comiendo a escondidas ni nada por el estilo, por lo que no ha cometido ninguna infracción.

Cabe señalar que esta situación que está viviendo Anita Williams la vivió en su edición Adara Molinero. Y es que, la influencer también presentaba un vientre más hinchado que el de sus compañeros. Tiempo después, y diversos estudios médicos, la joven explicó que tenía SIBO. Una enfermedad que obliga al paciente a limitar mucho su dieta y que no es fácil de erradicar.