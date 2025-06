Lola Índigo, ante la presión de cerrar su equipo en ‘La Voz Kids’: «Esto es muy horrible para mí»

No es ningún secreto que La Voz Kids, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Antena 3. El pasado sábado 14 de junio pudimos disfrutar de la última noche de Audiciones a ciegas de esta edición. Debemos recordar que David Bisbal consiguió su equipo hace tan solo una semana. Manuel Turizo, Edurne y Lola Índigo tenían pocas plazas libres entre sus filas, por lo que debían ser muy cautelosos y certeros a la hora de escoger a sus nuevos talents. En la entrega del pasado sábado, Edurne y Manuel Turizo lucharon por varios concursantes, mientras que la granadina se mostraba reacia a girarse. Tenía pocos huecos entre sus filas y quería llenarlos con gente muy potente. Con lo que no contaba era con quedarse sola entre los coaches, después de que la madrileña y el colombiano completasen sus equipos.

«Solo tengo un hueco (…) Tengo que tener las orejas de punta, como un lobo», explicó la granadina ante las cámaras del equipo de La Voz Kids. La siguiente concursante en pisar el escenario era Eva, de 13 años, que no dudó en interpretar Believe. A pesar de que la interpretación fue verdaderamente espectacular, Lola Índigo no se giró. «Me cachis en la mar…», comentó la artista, mientras finalmente su silla se giraba para conocer a la talent: «Ay, ay, ay… Mira, esto es muy horrible para mí», comentó, acercándose hasta Eva. «Bueno, a ver, cómo te digo. Me encanta esta canción y me encanta tu voz, lo has hecho muy bien», comentó Lola Índigo. La joven, emocionada, respondió: «Muchas gracias». Fue entonces cuando la coach de La Voz Kids quiso explicarle por qué no se había girado: «¿Qué pasa? Que aquí a tu amiga –refiriéndose a ella- le ha tocado el marrón».

La artista se refería a que ella era la única que no podía ver la actuación y la única que tenía la responsabilidad de que pudiese entrar en La Voz Kids. «Estoy muy concentrada en la voz y espero que me pase un ángel por delante. No sé qué espero, pero te pido a ti y a tus papás…», continuó diciendo Lola Índigo, viéndose interrumpida por Eva: «¡No te preocupes!».

«Porque lo has hecho muy bien», terminó de decir la coach de La Voz Kids. La talent, sin perder la sonrisa, decidió agradecerle su gesto y sus palabras. «Todo pasa por algo, hay un montón de oportunidades y no solo aquí, en la vida. Pero sobre todo estudia, sigue tu corazón siempre, no te dejes llevar por las opiniones de la gente», continuó explicando la granadina.

«Da igual, porque siempre lo que tú tengas aquí –en el corazón-, lo que tú sientas de verdad es lo que va pa’lante. ¿Vale? Eso es todo lo que vales. Sigue intentándolo, sigue estudiando, y aquí vamos a estar para ti siempre que tú quieras», aseguró Lola Índigo. «¡Muchas gracias!», exclamó Eva, visiblemente emocionada. Un instante verdaderamente único y especial. ¡No es para menos!