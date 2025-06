Alcampo revienta a MediaMarkt: pone de oferta la televisión que todo el mundo quiere para su casa

Hay ocasiones en las que uno no necesita pensárselo demasiado. Entras a echar un vistazo a las ofertas del supermercado y, de repente, aparece esa oportunidad que llevabas tiempo esperando. Algo así está ocurriendo ahora mismo en Alcampo, donde han puesto en rebaja una televisión que es de los SmartTV más completos y deseados del momento: el modelo LG 43UT73006LA de 43 pulgadas. Y lo mejor de todo es que su precio se ha desplomado de forma espectacular.

La televisión, que normalmente cuesta 339 euros, puede conseguirse ahora por solo 285 euros. Una diferencia más que notable, sobre todo si tenemos en cuenta todo lo que ofrece este dispositivo: resolución 4K, sistema operativo inteligente, funciones gaming, compatibilidad con asistentes de voz y un diseño elegante que encaja en cualquier salón. Por ese precio, no es sólo una compra: es una inversión en entretenimiento a largo plazo. Y no hablamos de una marca cualquiera. LG lleva años consolidándose como uno de los fabricantes más fiables en el mundo de los televisores. Sus modelos combinan innovación tecnológica, calidad de imagen y facilidad de uso. La oferta en esta televisión de Alcampo es, sencillamente, una de esas oportunidades que no duran mucho. Así que, si estabas esperando el momento ideal para renovar tu TV, quizá este sea el empujón definitivo.

Alcampo pone de oferta la televisión que todo el mundo quiere

La LG 43UT73006LA no es una televisión más. Gracias a su pantalla LED de 43 pulgadas y resolución 4K Ultra HD, cada imagen cobra vida con un nivel de detalle sorprendente. Además, incorpora HDR10 Pro y HLG, dos tecnologías que mejoran el contraste, el brillo y la profundidad de color para que películas, series y videojuegos se vean tal como fueron pensados.

La experiencia visual se complementa con el procesador α5 Gen7 con Inteligencia Artificial, que optimiza automáticamente imagen y sonido dependiendo del contenido que estés viendo. ¿Te gusta el cine en casa? Esta tele incluye modo Filmmaker, que desactiva filtros artificiales para mantener la intención original del director. Y para rematar: sonido Dolby Digital Plus y AI Sound Pro, que adapta el audio al tipo de escena o diálogo.

Por otro lado, uno de los grandes puntos fuertes de este modelo es su sistema operativo: WebOS 24, que no sólo es rápido y fluido, sino que también ofrece una interfaz intuitiva y personalizable. Podrás acceder con total comodidad a plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, DAZN, Movistar+ y muchas más. Todo está pensado para que el entretenimiento esté a solo un clic.

Además, este televisor es compatible con los principales asistentes inteligentes: Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit y AirPlay. Puedes encenderla con la voz, ajustar el volumen, cambiar de aplicación o incluso controlar otros dispositivos del hogar conectado. También dispone de conectividad WiFi, Bluetooth y tres puertos HDMI, por si quieres conectar consolas, reproductores o barras de sonido.

Ideal para gamers y para toda la familia

Si en casa hay algún amante de los videojuegos, esta televisión será su nueva aliada. La LG 43UT73006LA cuenta con modo automático de baja latencia (ALLM), optimizador de juegos y compatibilidad con HGiG (HDR Gaming Interest Group), lo que garantiza una experiencia fluida y precisa, sin retrasos molestos ni imágenes borrosas.

Pero incluso si no te va el gaming, sigue siendo una excelente elección familiar. Puedes ver canales gratuitos gracias a LG Channels, acceder a servicios de streaming sin interrupciones y grabar contenido vía USB para verlo más tarde. También incluye navegador web, guía de programación y hasta función de grabación diferida (timeshift), perfecta si sueles interrumpir tus series para hacer otras cosas.

Una tele sostenible, eficiente y con garantía

Hoy más que nunca, la eficiencia energética es un valor añadido. Este modelo de LG consume menos de 0,5 W en modo inactivo y está por debajo del límite europeo de consumo energético, lo que se traduce en un ahorro real en la factura de la luz. Además, se entrega con una garantía de 2 años y una promesa de 5 años de actualizaciones del sistema WebOS, algo que no muchas marcas ofrecen.

Su diseño sobrio en color Ashed Blue, con marco fino y patas discretas, encaja tanto en un salón moderno como en una habitación juvenil. Y con un peso de solo 6,8 kg, resulta fácil de mover e instalar. También admite montaje VESA en pared, por si prefieres un estilo más minimalista.

Una oferta que no conviene dejar escapar

La oferta de Alcampo deja claro que no hace falta gastar una fortuna para tener una televisión de calidad superior en casa. El modelo LG 43UT73006LA combina todas las características que uno espera de una Smart TV moderna: buena imagen, buen sonido, sistema ágil, conectividad total y versatilidad para todos los públicos.

Por 285 euros, es difícil encontrar algo que se le acerque en cuanto a relación calidad-precio. Ya sea para ver series en familia, jugar a la consola, seguir el fútbol o simplemente disfrutar de una noche de cine con palomitas, esta televisión es una apuesta segura.

Eso sí, las ofertas como esta suelen durar poco o agotan existencias rápidamente. Así que si te ha picado la curiosidad, lo mejor es no pensárselo demasiado. Porque cuando encuentras la televisión que todo el mundo quiere… lo más inteligente es llevártela tú antes que nadie.