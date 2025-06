Se utiliza a diario y casi nadie conoce su nombre: éste es el nombre de la raya de la letra ñ

El nombre de la raya de la letra ñ se ha convertido en uno de los más buscados, nadie lo conoce, pero debemos saberlo. Si hay algo que define nuestra lengua es esta letra que nadie más tiempo. El español dispone de una serie de letras y de novedades que pueden acabar siendo los que marcarán una diferencia importante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica este tipo de elementos que serán los que marcarán la diferencia.

El español es una lengua que cada vez hablan más personas en el mundo y no es casualidad, sino todo lo contrario. Somos un país que anteriormente era uno de los imperios más grandes que la humanidad ha conocido. Quedan restos de esta grandeza de una manera que puede acabar siendo la que marcará un antes y un después en estos días que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que quizás hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. Son días de ver un poco más allá y de hacerlo con este nombre de bandera, así es cómo se llama la raya que afecta a la letra ñ.

Casi nadie conoce su nombre y se utiliza a diario

La realidad es que usamos cada día una letra que puede guardar en su interior una serie de novedades destacadas que hasta el momento desconocíamos. Las letras de nuestro abecedario son diferentes, guardan determinadas peculiaridades que van de la mano y pueden afectarnos de lleno.

Desde el ministerio de migraciones dan algunos datos sobre este idioma y letra que debemos conocer: «El 7,5 % de la población mundial habla español. Así lo pone de manifiesto El Español en el mundo, anuario 2023 del Instituto Cervantes External link to the portal. Will open in a new tab.que cifra en 599.405.122 personas a los hispanohablantes en el mundo, ya sea como lengua nativa, segunda o extranjera. Es la lengua materna de casi 500 millones de personas en 2023 (el 6,2 % de la población mundial), solo por detrás del hindi. Así, es la cuarta lengua más hablada en el mundo por detrás del inglés (más de 1.400 millones de hablantes), chino mandarín (supera los 1.130 millones de hablantes) e hindi (cerca de 610 millones de hablantes). En cuanto al poder institucional, este informe revela que el español ocupa la tercera posición en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la cuarta en el ámbito de la Unión Europea. Así, el Power Language Index, que mide la influencia de los idiomas internacionalmente, sitúa al español como la cuarta lengua más poderosa del mundo, ligeramente por detrás del francés y del chino, y a gran distancia del inglés, que es sin duda la más influyente. Por su parte, los datos económicos ponen de manifiesto que la comunidad hispanohablante representa el 9% del PIB Mundial y que los países donde el español es lengua oficial contribuyen en un 6,2% a este indicador global».

Son muchas las personas que usan esta ralla y que pueden descubrir en ella un elemento totalmente nuevo que puede suponer un antes y un después en nuestro día a día.

Este es el nombre de la raya de la letra ñ

La virgulilla es la raya de la letra ñ que se ha convertido en todo un descubrimiento. Quizás hasta ahora no sabíamos nada de este símbolo que, sin duda alguna ha acabado siendo uno de los más buscados y que puede también llamarse tilde.

Los expertos de CorrectoAI nos dan una serie de consejos sobre esta letra que debemos tener en cuenta: «La “ñ” es una letra del alfabeto español que se utiliza para representar el sonido /ɲ/ y se encuentra en palabras como “español”, “niño” o “señor”. La “ñ” es una letra nativa del español y no existe en otros idiomas, aunque en algunos casos se puede representar mediante la combinación de dos letras “n” y “y” (como en la palabra “canyon” en inglés)».

El uso de esta letra responde a unas normas que debemos tener en consideración. Toma nota de estos elementos que debemos poner en práctica: