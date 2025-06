Feijóo exige de nuevo a Sánchez elecciones: «España no puede ser rehén de la delincuencia de su Gobierno»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a exigir al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que entregue la democracia a los españoles. «España no puede ser rehén de la delincuencia de su Gobierno», ha señalado tras los últimos escándalos que le acorralan tanto a él como a su Gobierno. Según Feijóo, Sánchez lo sabía y miró para otro lado: «No tiene escapatoria».

Con un aforo completo, la militancia del PP andaluz ha recibido al líder del PP entre gritos de «¡Pedro Sánchez, dimisión!», «¡Sánchez, vete ya!». «Está claro que antes de dar el mensaje, habéis entendido el mensaje», ha expresado Feijóo ante los suyos a la vez que ha insistido en la «limpieza» que hay que hacer dentro de las instituciones del Estado tras el paso del Gobierno de Sánchez.

«Antes de avanzar hay que desinfectar, antes de reformar hay que derogar, y antes de gobernar hay que echar a quienes lo han convertido en un vertedero», ha señalado. En opinión del líder del principal partido de la oposición, el presidente del Gobierno «tiene que irse por cómplice y por mentiroso». «Lo sabía, miró para otro lado, y ahora nos dice que no lo sabía, mintió otra vez», ha señalado Feijóo insistiendo en que ni él ni su partido, el PSOE, «tiene escapatoria».

«Decían algunos que esto es peos que lo de los ERES, de momento van en empate», ha expresado en tono irónico el líder del PP. «Esto afecta al presidente de la nación, y no hay un sólo presidente del Gobierno de España en los últimos 50 años que esté como está Sánchez», ha señalado. «Ni siquiera en su partido», ha afirmado Feijóo.

Según el líder del PP, los 7 años del Gobierno de Sánchez han echado a perder no sólo su proyecto político, sino también su propio partido, el PSOE. «Esto no solo va de decir no a la indecencia ni de plantear una alternativa», ha manifestado el presidente popular.

Feijóo ha recordado también el éxito que para los suyos tubo la manifestación del pasado domingo en Madrid. A su juicio, «la ola de dignidad» vivida y los últimos escándalos que cercan a Sánchez y a su Gobierno, «han despertado una reacción cívica sin precedentes del pueblo español». «Me comprometo con llevar esa reacción cívica a las urnas», ha defendido.

El líder del PP también se ha presentado ante los suyos como ejemplo de buen Gobierno. Feijóo, que ha sido durante 12 años presidente de la Xunta de Galicia, ha señalado que en su etapa como jefe del Ejecutivo gallego nadie de su equipo haya sido investigado ni imputado por corrupción.

«Pido la confianza de los españoles para gobernar con honestidad, sé gobernar, lo he hecho; sé lo que tengo que hacer, en el momento en que lo tengo que hacer y con quién lo voy a hacer», ha anunciado el líder del PP a modo de compromiso con los militantes de su partido y los españoles.

El presidente del PP también ha vertido críticas sobre los socios de legislatura de Sánchez. En este sentido, ha anunciado que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados forzará el próximo martes que comparezca para dar explicaciones.

Este domingo, de hecho, la agenda del presidente socialista del Gobierno ha quedado liberada después de que Emmanuel Macron haya anunciado que suspende la cumbre de la ONU que se iba a celebrar en Nueva York. Un giro en el guion de La Moncloa que podría obligar a Sánchez a comparecer el próximo 18 de junio ante todos los grupos parlamentarios en la Cámara Baja.