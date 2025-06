Lambán señala a Pilar Alegría: «Cerdán fue clave en el PSOE aragonés y sus cómplices mandan hoy»

La guerra en el PSOE en Aragón es ya a muerte y Javier Lambán recrudece su manifestaciones públicas señalando directamente y sin tapujos a Santos Cerdán y «sus cómplices».

Tras la decisión de Pilar Alegría de suspender de la militancia a dos militantes con cargo del PSOE en Aragón –que había ascendido hacía sólo tres meses–, la indignación dentro del partido crece por la trama corrupta que Santos Cerdán habría tejido en esta región según el informe de la UCO.

Nos referimos a Alfonso Martínez, quien fue colocado por Pilar Alegría en el Comité Regional del PSOE aragonés. Y a Alfonso Gómez Gámez, a cuya hija se le nombró dentro de la Ejecutiva autonómica como secretaria de Universidades, Innovación e Investigación del PSOE.

Cerdán silenció a Lambán

El ex presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha reprochado que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, «se afanó en acabar con lo que él representaba» y que «tuvo cómplices muy bien recompensados».

Aragón es una comunidad en la que se está debatiendo en estos momentos una intensa lid entre los defensores de Pedro Sánchez, colocados en el poder por Santos Cerdán, y aquellos que fueron combatidos y apartados por la misma cúpula de Ferraz para que no hubiera contra poder a Ferraz, y que representa la era de Javier Lambán, ex presidente de Aragón y ex secretario de organización del PSOE en Aragón.

Este domingo, Lambán se ha pronunciado con un mensaje en su perfil oficial de X en el que ha destacado que Cerdán «ha sido un hombre clave en el PSOE aragonés». «Se afanó en acabar con lo que yo representaba y tuvo como cómplices muy bien recompensados a las y los que hoy mandan de verdad en el partido. A él se lo deben todo. Es algo que nunca dejaremos de recordar», ha apuntado.

¿A quién está señalando Javier Lambán con estas afirmaciones? Este sábado, la mujer del ex presidente, Maria Lázaro Berdejo, publicaba un mensaje en redes sociales en el que salía en defensa de su marido Javier Lambán, al tiempo que directamente señalaba a Pilar Alegría.

«Santos Cerdán, el hombre que silenció a Lambán y trajo el sanchismo a Aragón. El ex secretario de Organización del PSOE ha sido una figura clave en el desarrollo del proyecto de Ferraz en Aragón y en el impulso de Pilar Alegría», expresaba.

Algunos favorecidos de Alegría

La recién elegida como líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha sido aupada desde hace años a través de la federación socialista de Huesca, donde llevaban pidiendo la convocatoria de primarias desde 2017, cuando Lambán aquel año se impuso a la favorita de Sánchez, Carmen Dueso, actual diputada de las Cortes de Aragón.

Dueso sólo ganó en la provincia de Huesca, con el impulso de por aquel entonces, el presidente de la Diputación, Miguel Gracia y el apoyo de Santos Cerdán y de Paco Salazar.

Miguel Gracia sería otro de los favorecidos de Santos Cerdán y Pilar Alegría, tras convertirse tras las elecciones europeas en senador. ¿Cómo logró el sillón del Senado? Otro cambio de cromos: desde Ferraz eligieron para los comicios europeos a Rosa Serrano –en contra de la voluntad de las bases que habían apoyado mayoritariamente y que hubiera revalidado su puesto–.

La oscense Rosa Serrano era senadora y al salir eurodiputada, se corrió puesto en la lista, y ocupó su puesto el también oscense Miguel Gracia.

Otra de las personas que han salido beneficiadas del nombramiento de Pilar Alegría ha sido Fernando Sabés, el actual secretario provincial del PSOE de Huesca, una de las personas que más insistió en que Lambán adelantase elecciones para elegir a un perfil de «consenso».

En estos momentos, Sabés ha sido recompensado al ser portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, en sustitución de la turolense Mayte Pérez, quien ha sido mano derecha de Javier Lambán durante años en el Gobierno y que, con el cambio de Ejecutiva, fue destituida de la directiva provincial de Teruel, a cambio de darle una salida en el Senado, ocupando el escaño que dejó vacante Javier Lambán el pasado enero.