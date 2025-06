Alegría ascendió hace tres meses a la cúpula del PSOE aragonés a dos implicados en el informe de la UCO

La corrupción de Santos Cerdán destapada por el informe de la UCO compromete de lleno a la ministra y portavoz del Gobierno de Sánchez, Pilar Alegría, a la vez secretaria general del PSOE aragonés. Dos socialistas aupados por ella en el partido hace sólo tres meses aparecen en las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil, en las que se evidencian mordidas por los amaños muñidos por Santos Cerdán en concierto con Koldo García y José Luis Ábalos. Ahora, Pilar Alegría trata de despacharse el caso con la suspensión temporal de militancia de Martínez y de Gómez.

Los dos aragoneses implicados no sólo no le son ajenos a Pilar Alegría sino que ella, personalmente, les aupó a su cúpula. A uno de los cazados por las investigaciones de la UCO, Alfonso Martínez, lo colocó hace tres meses en el Comité Regional del PSOE aragonés. Al otro, Alfonso Gómez Gámez, le premió a través de persona interpuesta: de forma sorpresiva, la hija de éste fue instalada por Alegría en una de las limitadas sillas de la Ejecutiva Regional que la ministra portavoz de Pedro Sánchez diseñó a su medida para rodearse de afines y laminar al sector crítico del ex líder regional de los socialistas y ex presidente autonómico Javier Lambán. Alfonso Gómez Gámez es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, con puesto de viceportavoz socialista frente al gobierno municipal del PP.

Las fechas ponen también en aprietos a Pilar Alegría, porque aupó a estos dos implicados en el informe de la UCO cuando estas investigaciones llevaban tiempo en marcha. A Alfonso Gómez Gámez –por medio de su hija– y a Alfonso Martínez les otorgó Pilar Alegría un papel destacado en su operación para hacerse con el timón del PSOE aragonés contra Lambán, según han confirmado a OKDIARIO fuentes del propio partido. Por entonces, tanto uno como otro figuraban desde hacía tiempo en los tentáculos de Santos Cerdán, que a su vez había protegido especialmente a uno de ellos, a Alfonso Gómez.

Hasta que trabaron relación con Cerdán y Alegría los colocó en su círculo de poder, ni Alfonso Gómez ni Alfonso Martínez habían tenido un peso relevante en el PSOE aragonés. En su día, Gómez Gámez había sido director general de Minas en el Gobierno regional de Javier Lambán. Pero, cuando el sanchismo puso en marcha su maquinaria de laminación de los críticos, Gómez vio la oportunidad al calor de Pilar Alegría mientras, a la par, compartía intereses en los viscosos negocios de Santos Cerdán.

El premio, aupar a la hija

Alfonso Gómez Gámez traicionó a Lambán y secundó activamente la operación de Pilar Alegría. Él convenció a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, para que diera la espalda a Lambán y se uniera a Alegría.

Por los servicios prestados y su cercanía a Cerdán, Pilar Alegría recompensó a Gómez Gámez el pasado mes de marzo, cuando ella logró hacerse con el poder del PSOE aragonés. Así, Alegría colocó a la hija de Gómez Gámez, Isabel Sofía Gómez Eggers. Su irrupción en la Ejecutiva resultó aparentemente sorpresiva, porque a sus 30 años de edad y sin carrera en el partido, Gómez Eggers entró de golpe en la Ejecutiva regional de Pilar Alegría como secretaria de Universidades, Innovación e Investigación del PSOE aragonés.

Cerdán y la mina Muga

Alfonso Martínez, por su parte, es ingeniero de minas y pertenece a la misma agrupación del PSOE que ha dirigido Alfonso Gómez Gámez, la agrupación Centro 1 de Zaragoza capital. El vínculo con Cerdán les llegó cuando éste se interesó por que saliera adelante el proyecto minero Muga, que tiene su origen en Navarra pero que se adentra en las aragonesas Cinco Villas.

Cerdán encontró en Martínez y Gómez dos aliados aragoneses en el socialismo aragonés para empujar a favor de esa empresa privada minera. Y Alegría se encargó de premiar a ambos en su nueva cúpula partidista hace tres meses.

El propio Santos Cerdán, a la par, previamente había protegido de forma activa a Alfonso Gómez Gámez cuando éste estuvo a punto de perder el liderazgo de su agrupación del PSOE zaragozano. Cuestionado por sus militantes, Gómez Gámez se vio obligado a apartarse. Pero lo hizo de forma controlada, medida: renunció al cargo del partido, pero, en vez de promover de inmediato unas elecciones internas para elegir a su sustituto, el PSOE optó por montar una gestora y aplazar la elección.

Según indican a OKDIARIO socialistas zaragozanos que conocen de cerca aquel episodio, el tiempo ganado fue esencial para que Gómez Gámez maniobrara internamente introduciendo y ganándose adeptos. Así, una vez garantizado que volvería a tomar el poder, se presentó de nuevo como candidato y recuperó la secretaría general de esa agrupación del PSOE zaragozano y acabó amarrando puesto y sueldo de viceportavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza. Cerdán era secretario de Organización del partido.

Alfonso Martínez, afín a Gómez Gámez y parte en las conversaciones interceptadas por la UCO, es hijo de una ex alcaldesa del PSOE aragonés, de Morata de Jalón (Zaragoza).