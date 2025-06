Montero se ríe de los españoles: «Sobran los motivos para que la legislatura de Sánchez continúe»

María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ha asegurado que se siente profundamente «dolida» y «traicionada» con la actuación del ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y ha insistido en la continuidad de Pedro Sánchez: «Sobran los motivos, hay muchas razones para que esta legislatura pueda seguir andando».

Tras conocerse que un informe de la UCO pone a Cerdán en el foco a de una presunta trama de amaño de contratos y cobro de comisiones ilegales, Montero ha defendido que su partido ha actuado «con contundencia».

Además, a pesar de que los escándalos acorralan al presidente del Gobierno y al PSOE, dice que su partido se mantiene «en pie» y con «la cabeza alta». Así se ha pronunciado en un acto de partido en el municipio sevillano de Écija.

Para ella, «el PSOE nunca se va a conformar, nunca se va a resignar aunque vengan mal dadas». Y días después de anunciar el presidente Sánchez que tomaría medidas, entre ellas una auditoría externa para conocer el estado de las cuentas del PSOE, también que exigiría la dimisión al secretario de organización, la también secretaria general del partido en Andalucía, ha insistido en que ellos actuaron con «contundencia».

Según Montero aún no existen siquiera «actuaciones judiciales», y a pesar de no haberse pronunciado porque Cerdán siga siendo diputado del PSOE y por tanto siga aforado, ha insistido en el PSOE haya reaccionado «en apenas unas horas» tras conocer el pasado jueves, y no antes, los informes de los agentes de la Guardia Civil.

«Actuamos cuando conocemos que algún compañero, que alguna compañera, que a lo largo de todos los miles de concejales, alcaldes, cargos públicos que tenemos en nuestro país, representa una ínfima parte pero, cuando eso ocurre, se queda realmente dolido, traicionado el conjunto de los hombres y mujeres que conformamos este partido», ha declarado Montero.

«Hemos pedido perdón, lo ha hecho el presidente en primera persona», ha afirmado. «No podemos garantizar caso de corrupción cero», ha señalado, porque «las personas engañan» y «desprestigian a las siglas a las que pertenecen».

Las de la también ministra de Hacienda han sido las primeras declaraciones públicas desde que el pasado jueves Cerdán anunciara su dimisión por carta como secretario de Organización del PSOE y anunciara su renuncia al acta. Una que según ha confirmado el propio investigado que declarará el próximo 25 de junio, presentará este lunes de manera definitiva.