La alerta de un veterinario a los dueños de los perros: «Si tu mascota come demasiado rápido puede sufrir vómitos y gases»

La preocupación de numerosos dueños por la salud de sus perros es algo que no se puede eliminar por mucho que se intente, ya que el cariño existente e inevitable que existe entre ambos es determinante. Dentro de esas inquietudes aparece una relacionada con la manera que tiene el animal de alimentarse y se resume en la rapidez con la que el perro se come su plato de comida. El veterinario Pancho Cavero expone por qué devoran su alimento de manera veloz y proporciona una serie de recomendaciones para que coman de una forma más pausada.

El problema y sus consecuencias

Uno de los problemas más complejos y que evitan que un perro consiga su pleno bienestar se traduce en ingerir su comida de manera más rápida. Este acto aparentemente sencillo lo realizan numerosos de ellos y a priori puede no suponer un síntoma alarmante para su dueño, pero a la larga puede ocasionar una serie de consecuencias resumidas en tragar más aire, tener gases, atragantantarse, regurgitar o vomitar. Además, esta conducta denominada por los especialistas como ansiedad por la comida, es un impedimento para que el animal disfrute del alimento y del propio momento, incluso en algunos perros favorece que consuma más alimento del necesario.

Las posibles soluciones

Los dueños de estos animales pueden evitar que la ansiedad por la comida les afecte en exceso a través de las siguientes pautas:

Divir su ración diaria en varias comidas.

Usar comederos de alimentación lenta.

Utilizar juguetes que liberen el alimento poco a poco.

Realizar pausas durante la comida.

Al mismo tiempo, es importante que coman tranquilos a una hora que no sea la misma que la de sus responsables u otras mascotas del hogar porque así no sienten que compiten con otros.

Los expertos opinan

Los expertos enfatizan en que este comportamiento aparece sin avisar y va acompañado de hambre excesiva, pérdida de peso, diarrea u otros cambios. Por lo tanto, ante este tipo de comportamientos repentinos conviene consultar con un veterinario para descartar cualquier otro problema de salud, ya que la alimentación tranquila favorece el bienestar d ela mascota y forma parte de una cuestión de enseñanza calmada y de cuidado positivo desde el primer momento.