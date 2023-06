Lucha más encarnizada que nunca en la izquierda por los puestos de salida del 23J. Yolanda Díaz se enfrenta a un encaje de nombres imposible, ya que hay muchos pretendientes y muy pocos escaños asegurados que repartir. El epicentro de la batalla se sitúa en la circunscripción de Madrid, donde la vicepresidenta segunda tiene que hacer hueco a su núcleo duro, a personas de Más Madrid, de Verdes Equo y de Podemos, siempre que los morados no rompan la baraja. Ocho nombres pugnan por los cinco codiciados escaños que ahora tiene Podemos en Madrid y que previsiblemente no serán más el 23J.

La aritmética electoral endiablada ha convertido las negociaciones en un rompecabezas de imposible solución para contentar a todos. El desafío tiene una primera fecha tope este viernes a las 23:59, cuando Díaz tiene que presentar un documento firmado por los partidos que participarán en la coalición. No obstante, para evitar la situación vivida en la confluencia Por Andalucía, que se entregó a las 23:57 sin Podemos, el equipo de la también ministra de Trabajo quería llegar a un acuerdo días antes, lo que se antoja complicado.

Díaz ha confirmado oficialmente a dos personas: Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun. El primero, ex responsable de Podemos en temas internacionales y ligado al sector de Íñigo Errejón, se da por hecho que entrará en la lista en Madrid. Iba a ser candidato del partido morado a las europeas, pero dimitió a última hora cuando se creó Más Madrid. El segundo será portavoz de Sumar. Es eurodiputado y podría quedarse en Bruselas o participar en una de las cuatro listas de Sumar en las provincias de Cataluña.

En Madrid la confección de la lista es un ejercicio de alto riesgo. A Díaz y Bustinduy se une una larga lista de personas. A falta de confirmación oficial, Íñigo Errejón quiere repetir por parte de Más País. También suenan con fuerza Pedro del Cura, ex alcalde de Rivas Vaciamadrid, que ha colaborado estrechamente con Díaz en los últimos meses, o el edil madrileño Jorge García Castaño, muy cercano a Rita Maestre que no ha repetido en la lista municipal y que podría dar el salto a política nacional. Pablo Perpinyà, Manuela Bergerot, Héctor Tejero, Javier Padilla y Eduardo Rubiño, también están bien situados.

También Díaz, que mantiene el carnet de afiliada al PCE, podría contar con Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista, con el que tiene una buena relación. Además, se suman nombres de Podemos que quieren entrar a toda costa. Se trata de las ministras Irene Montero y Ione Belarra –alguna de las dos podrían concurrir encabezando listas en otras provincias– y de Lilith Verstrynge, la número 3 y secretaria de organización del partido, además de secretaria de Estado de Agenda 2030.

La contienda donde las estrategias y los intereses se entrelazan cambiará el panorama actual. En 2019 Podemos consiguió actas para Pablo Iglesias, Irene Montero, Enrique Santiago, Gloria Elizo y Rafa Mayoral. Como mucho repetirán Santiago y Montero. Por su parte, Más País logró escaño para Errejón y Marta Higueras, a la que sustituyó Inés Sabanés como representante de Verdes Equo. Esta última ha anunciado su jubilación.

Ahora también es previsible que entre alguien de este partido ecologista para contentar a la familia política europea de esta corriente ideológica. Además, Díaz prevé incorporar nuevos nombres. Fichó para diseñar «un proyecto de país» a 10 años vista a decenas de intelectuales. Algunos como el politólogo Ignacio Sánchez-Cuenca, el filósofo César Rendueles, el magistrado Fernando Salinas o la antropóloga Yayo Herrero podrían dar el salto al Congreso para tratar de vender imagen de regeneración.

No sólo en Podemos la circunscripción de Madrid es objeto de tensiones. En 2019 entraron diputados que, si no hay sorpresas, no repetirán, y que habrá que reemplazar. En el caso del PSOE, sobre todo porque tienen otras responsabilidades: José Manuel Franco, Dolores Delgado, Reyes Maroto, Beatriz Corredor y Daniel Biondi. En el PP: Pablo Casado, Adolfo Suárez Illana y Antonio González Terol. Los populares, además, cuentan con absorber los 3 asientos que obtuvo Ciudadanos en Madrid (Albert Rivera, Marcos de Quinto y Sara Giménez)

Alternativa

En los espacios próximos a Podemos actualmente se sitúan en el escenario de que Irene Montero encabece una candidatura al margen de Sumar. Iglesias simbólicamente cerraría esa lista. Cuentan con repetir los datos de las autonómicas del 28M con Alejandra Jacinto. Más País en 2019 consiguió dos escaños con 201.389 votos (5,64% del total). Jacinto hace dos semanas cosechó en la Comunidad de Madrid 161.032 papeletas (el 4,76%). Gaspar Llamazares consiguió su acta con ese porcentaje en 2008.

Alberto Garzón, Yolanda Díaz y Mónica García.

Por su parte, Más Madrid va a celebrar este miércoles un plenario para que sus bases refrenden la decisión de la dirección de confluir con Sumar. Se debatirá las duras palabras del número dos de Rita Maestre, el veterano Félix López-Rey: «Imponer a Irene Montero y Ione Belarra, las ministras peor valoradas del Gobierno, es un error de Iglesias que pone en peligro la construcción de una alternativa de progreso. Es tiempo de generosidad y altura de miras. Garzón marcó el camino. ¡Piensen en la gente!»

A lo que Iglesias ha replicado: «Estimado Félix, cuando te eligieron la primera vez concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Belarra y Montero no habían nacido aún. Respeto tu trayectoria como líder vecinal y cargo público del PCE y Más Madrid, pero aquí estás faltando al respeto a nuestras dirigentes».