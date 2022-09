Yolanda Díaz ha presentado este viernes su equipo de 35 personas con el que diseñará su proyecto político Sumar. Hay personas ligadas a gobiernos liderados por PSOE, PNV y Compromís pero, sin embargo, ha dejado fuera a los dirigentes de Podemos, así como a los ministros y a los altos cargos del Ejecutivo vinculados al ala morada. Únicamente hay un diputado morado en la Asamblea de Madrid que fue responsable de CCOO en el ámbito de la educación.

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha explicado que “Sumar es una multiplicidad de voces, ideas y palabras, un lugar de encuentro que quiere impulsar la transformación definitiva de nuestro país en la próxima década”. Para ese camino no ha querido incluir ni a Irene Montero, ni a Ione Belarra, ni a Lilith Verstrynge, ni a nadie de la cúpula de Podemos.

Por el contrario, llama la atención que Yolanda Díaz ha fichado para el grupo sectorial de Sanidad a Rafael Cofiño, ex director general de Director General de Salud Pública en el Principado de Asturias. También destaca Marta Serrano directora gerente de la empresa municipal de transportes de Valencia, municipio gobernado por Compromís; Arantxa Elizondo, secretaria general del Instituto Vasco de la Mujer bajo el mando de Íñigo Urkullu (PNV); o Javier Burón, gerente de Vivienda de la ciudad de Barcelona gobernada por Ada Colau (Comunes).

En la presentación ha llamado la atención la presencia entre el público de cargos de Izquierda Unida como el ex alcalde de Rivas Vaciamadrid Pedro del Cura; el ex líder de Podemos País Vasco ligado al errejonismo Lander Martínez o la referencia antaño en temas de internacional en el partido de Pablo Iglesias Pablo Bustinduy. También vinculada a la política activa aparece en la lista Marta Lois, concejal responsable de Igualdad, Desarrollo Económico y Turismo del partido municipalista Compostela Aberta. No obstante, Yolanda Díaz ha subrayado que no estamos ante una lista electoral.

En contraposición con el modelo de los partidos políticos, Yolanda Díaz apuesta por “un espacio abierto, alegre, en el que las personas no miran de reojo a la política y en el que es posible diseñar un futuro a varias manos”. “Se trata de mujeres y hombres que conocen nuestra realidad social, que tienen las herramientas, la sensibilidad, la imaginación, el conocimiento experto y la ilusión necesarias para dibujar los cambios que vienen y aportar soluciones en esta transformación”, ha agregado.

“Son 35 personas, al frente de 35 equipos de análisis y debate, que sabrán tejer redes, dialogar, ampliando este proceso de escucha ya en marcha y planteando horizontes compartidos. Son un espejo de lo que somos: un país moderno, diverso, que mira al pasado para proyectarse al futuro. Una España abierta, profundamente europeíza y más igualitaria, que quiere ser vanguardia en el continente”. Deja fuera la obsesión que históricamente ha tenido Podemos con América Latina. Yolanda Díaz centra su mirada en el viejo continente. La vicepresidenta se da de plazo hasta febrero para presentar los trabajos de estos grupos de trabajo.