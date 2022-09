Yolanda Díaz se proclama «motomami» frente a «la España masculina y casposa del bipartidismo»

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se define a sí misma como una «motomami», en alusión al término popularizado por la cantante Rosalía, para criticar a «la España masculina y casposa del bipartidismo», en referencia a PSOE y PP, pese a que ella forma parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

La también ministra de Trabajo pone como ejemplo a la cantante catalana para defender su proyecto político para España. «Rosalía aporta un país nuevo, moderno, feminista, rompedor… Lejos de esa España en la que nos quieren meter, una España casposa del bipartidismo, masculina… No es así España, España es Rosalía», ha defendido Díaz en una entrevista concedida a La Script. Este programa se define como un «podcast de cine y series» y está presentado por María Guerra, periodista y crítica de cine.

«¿Y tú te sientes Motomami?», es la pregunta que le hace Guerra a la vicepresidenta, que responde, entre risas, con un «sí». «Eh, bueno… (risas) Un poco sí. ¡Jobar, madre mía! (risas)», ha sostenido ella. La vicepresidenta segunda también ha revelado que en el grupo de amigas de su hija se refieren a ella como «motomami». «Mi hija dice que sus compas del cole me llaman a mí Motomami, entonces dice ella que no le puede fascinar nada más que esto, claro», ha apostillado Díaz.

«Motomami» es el título del tercer álbum de Rosalía, lanzado el pasado mes de marzo. Esta palabra se popularizó en redes sociales y ha sido adoptado para referirse a las mujeres «empoderadas», siendo tendencia cada semana en plataformas como Instagram, Twitter o TikTok.

Rosalía usó este término para titular este álbum en honor a su abuela y a su madre por su fanatismo por las motos. «Moto es el lado más agresivo y Mami es el lado más vulnerable. En este disco hay canciones con drums muy agresivos y hay canciones más de balada, más conectadas con ese lugar sensible», explicó la cantante en una entrevista a El País. La palabra «moto» es de origen japonés y significa «duro o fuerte», mientras que la palabra «mami» viene del español y se usa como diminutivo para referirse a las «madres o mujeres que pueden dar a luz».

Feijóo

Yolanda Díaz considera al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como un «enorme adversario político». Así lo ha asegurado en su entrevista en La Script. «Feijóo es un enorme adversario político, lo digo de verdad. Es absolutamente escurrido, es difícil. Es un gran adversario, saca los resultados electorales que saca. Todas las formaciones progresistas me han criticado por decir esto, que es un gran adversario. Lo primero que tenemos que reconocer son los grandes adversarios porque, si no, nunca los vamos a ganar», ha indicado.

«Creo que Feijóo no tiene un proyecto político, lo tiene muy caduco, quedó en los años 90. No tiene una idea nueva ni de broma, es como un personaje que mira para atrás, que no mira hacia el futuro, no mira a Rosalía. Mira a un mundo que no existe, mira al bipartidismo, a políticas viejunas», ha apostillado.

También ha alabado la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que mantiene, según ella, una «magnífica relación». «Pedro (Sánchez) es tan gran político que está demostrando lo que es, y esto no va de resistencia sólo. Sánchez es un gran político. Es muy resistente, los dos somos grandes resistentes, física y emocionalmente», ha afirmado.