Los impresionantes pueblos de España que se hicieron famosos por el anuncio de Lotería de Navidad

El anuncio de la Lotería de Navidad es uno de los más esperados del año para los españoles y este 2022 hemos podido ver 3 versiones. Estos muestran historias extraordinarias e incluso aprovechan para hacer un guiño a la gente de Ucrania. Como años anteriores, pretenden emocionar, despertar la ilusión y la bondad de las personas es una época más que señalada.

No te contaremos más sobre los anuncios por si aún no has tenido tiempo de verlos, pero vale la pena pasar unos minutos recordando cosas tan simples, pero esenciales, que a veces olvidamos. Por el momento te contamos más detalles sobre algunos pueblos que se han hecho famosos por el mítico anuncio de la Lotería de Navidad.

Pueblos famosos por salir en el anuncio de la Lotería de Navidad

Estos anuncios han traído más que esperanza y alguna que otra lagrimita a estos pueblos. Se han hecho más conocidos después de aparecer en este anuncio y muchos españoles se han animado a ir por estas fechas. Es común encontrar largas colas para comprar lotería y ver la belleza que esconden estos pueblos españoles.

Este año un faro del municipio de Cervo ha sido el protagonista del anuncio, este se encuentra en la Provincia de Lugo y se ubica en las denominadas Rías Altas. El faro que aparece en el anuncio es el de Punta Atalaia y concretamente se encuentra en San Cibrao. Dolores García, la concejala de Educación, Cultura, Xuventude e Facenda de Cervo aseguraba que estaban ‘grabando’ en este faro que ahora ha llegado a la pequeña pantalla con el anuncio

Valle del Batzán, en Navarra

El año pasado, con el anuncio de 2021 descubríamos en Valle del Batzán, situado en Navarra y este se considera uno de los pueblos más bonitos del país. Crearon una atmósfera única para hacer llegar la ilusión a las casas y su grabación tuvo un coste de 750.000 euros.

Sort, en Cataluña

La Bruixa d’Or es una de las Administraciones de la Lotería con más participaciones y se encuentra en Sort, un pueblo con encanto situado en Lleida (Cataluña). Ha dado el premio Gordo en tres ocasiones, así como otros grandes premios y por ello, está en boca de todos cuando llega la Navidad. Una parada obligatoria para disfrutar de un ambiente lleno de magia para estas fechas en un pueblo único que te enamorará.

Villaviciosa y Tazones, en Asturias

El anuncio de la Lotería de la Navidad de 2016 tuvo dos localidades como protagonistas Villaviciosa y Tazones y juntos fueron los protagonistas que dieron vida a la historia de Carmina. Un anuncio especialmente emotivo que gustó a muchos en su estreno.

Pedraza, en Segovia

Los vecinos de Pedraza están acostumbrados a las cámaras y es que se han grabado varios anuncio en su antigua plaza, entre ellos el de la Lotería de Navidad de 2013. Este año los creadores del anuncio optaron por juntar a varios personajes célebres del mundo de la música, entre ellos Raphael y Montserrat Caballé.

El anuncio de la Lotería de Navidad es toda una tradición que muchos esperan con ganas cuando se acercan las fechas en el calendario. Además, es una oportunidad para descubrir nuevos lugares en el mapa que destacan por su belleza, magia y encanto.