Dejó una reseña muy negativa en la administración del Gordo de Navidad y la vida se la devuelve

Tras el nombramiento del primer premio de la Lotería de Navidad este 22 de diciembre, cuyo número ha sido el 72480 y que además ha caído de forma íntegra en una administración de Logroño, las redes sociales se han acordado de una reseña que fue publicada hace 11 meses en esta misma administración, la cual no fue precisamente amistosa.

Y es que una clienta, la cual se identifica online como Julia A. Palacios, utilizó las siguientes frases para referirse a la ahora premiada administración: «No volveré a comprar en esta lotería. Creo que no ha tocado nada en más de 10 años. Tampoco tienen comprobador automático. Añejos y con mal carácter». Esta reseña, que ya se ha vuelto viral en redes sociales, donde los internautas no han tardado en comenzar las mofas sobre esta situación.

Reseña que alguien dejó hace 11 meses en la administración de Lotería de Logroño que ha vendido de forma íntegra el Gordo de Navidad. Mal día para Julia. pic.twitter.com/pcvOm69f38 — Alfonso C. Suárez (@AlfonsoCSuarez) December 22, 2024

En qué estrella estarás, Julia — ~victor pf~ (@Shephard_14) December 22, 2024

Incluso una de las personas que ha comentado en la red social X (anteriormente Twitter) esta publicación, ha declarado lo siguiente: «Pues como logroñesa, te digo, que esa administración es de las que más premios suele dar. De hecho, gente de fuera viene a ella, así que seguramente habrá sido un décimo viajero. Julia no ha atinado mucho, la verdad».

La polémica del sorteo de El Gordo

Uno de los momentos destacados del día ha sido la polémica en la que se ha visto envuelta el sorteo de El Gordo, ya que una niña ha cantado un segundo Gordo. Este error ha sido corregido por el responsable de supervisar la marcha del sorteo. El número era el 43226, mientras que el Gordo ha recaído en el 72480.

«Son 1.000 euros, pero un chico me ha dicho que lo cante», ha dicho la niña. El momento ha provocado un gran desconcierto y entre los asistentes en el Teatro Real se han escuchado quejas y gritos de «¡que enseñe la bola!». Pese al incidente, el sorteo ha seguido su curso habitual.

Desde Loterías han lanzado un comunicado en el que se recuerda que la lista oficial es «el único documento» con los resultados oficiales del sorteo. En la nota se indica además el protocolo para verificar los números premiados.

Una vez terminado el sorteo, se vuelven a contrastar todos los premios y números que componen todas las tablas, punteando los miembros de las respectivas mesas presidenciales los listados informáticos. Estos han sido verificados y rectificados por la mesa auxiliar.