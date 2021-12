El próximo 22 de diciembre se celebra por fin el esperado Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, por lo que seguramente muchos de vosotros ya tendréis vuestros décimos comprados y aunque es raro que alguien sea estafado con estos billetes, lo cierto es que todavía se dan casos en los que la gente es engañada. Veamos ahora cómo saber si un décimo de Lotería de Navidad es falso.

¿Cómo saber si un décimo de Lotería de Navidad es falso?

Una de las primeras cosas para evitar que acabemos comprando un décimo de Lotería de Navidad que sea falso, es el hecho de acudir siempre a administraciones o puestos de lotería autorizados. Lo mismo tenemos que decir sobre la venta online. Asegúrate que compras los décimos en portales web oficiales (como el de Loterías y apuestas del Estado) o también en las tiendas o páginas de las principales administraciones. Además de fijarte que tienen códigos de verificación cuando tengamos que hacer el pago de nuestro billete comprado en internet.

Por otro lado no será recomendable hacer uso de aplicaciones de terceros que no sabemos si son oficiales o tienen permiso para vender décimos. De hecho, para la venta online, fíjate en que la dirección URL comience por https:// o también, que aparezca un candado o una llave a pie de página. En caso de que no sea así no te fíes y no compres tu Lotería de Navidad en la página que hayas elegido.

Cuidado con los décimos por menos de 20 euros o los que se «regalan»

Cada décimo de Lotería de Navidad tiene un precio de 20 euros de modo que si encuentras una oferta (sobre todo online) en la que os ofrecen comprar décimos de lotería a mitad de precio o por menos, o si veis alguna tienda en internet que ofrezca décimos gratis, a cambio de hacer alguna compra, es posible que acabemos pagando de más por esa compra y que en realidad sea una estafa.

Tampoco os fiéis de los vendedores callejeros

Aunque algunas administraciones tienen también puestos en la calle, muy distinto es ver a alguien que se acerca mientras tomamos algo en una terraza y que nos ofrece décimos que dicen ser de alguna administración conocida. No os fieis de este tipo de vendedores ya que posiblemente nos vean décimos falsos o de sorteos anteriores.

En qué fijarse para saber si el billete es falso o no

Si evitáis lo mencionado y tenéis precaución de comprar vuestros décimos en sitios oficiales es difícil que os estafen, pero en el caso de querer comprar si vuestros décimos son falsos o no tenéis que fijaros en que tenga un sello de la entidad en la que se ha adquirido y si puede leerse además Fraccionamiento autorizado por Loterías y Apuestas del Estado. Por otro lado, cada décimo tiene una numeración y un código de barras que hace que sean únicos.

Fijaros además en que la ilustración del billete sea la correspondiente al sorteo de 2021. Este año, todos los décimos de Navidad llevan una Virgen de la Granada, de Fra Angelico. Además el papel con el que se hacen estos billetes es especial y tiene una serie de fibras que solo se detectan bajo luz ultravioleta.

¿Qué hacer en caso de estafa?

Si finalmente y a pesar de todo acabamos siendo estafados, tendremos que ir a comisaría a interponer una denuncia por estafa, aportando cualquier prueba de nuestra compra del décimo falso, ya sea un resguardo, un ticket o también un correo que confirme que compramos ese décimo que en realidad es falso.