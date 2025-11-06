‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ vuelven a la guerra por sus invitados: Rosalía vs. Andy

El Hormiguero mantiene su lucha en audiencias contra La Revuelta y lo hace ganando por goleada en la gran mayoría de las noches, pero hay otra gran batalla entre los dos principales programas de las noches que sigue muy viva y que se cuece fuera de las pantallas. Se trata de la gestión de los invitados, donde los equipos de los dos programas pelean por tener a los famosos más importantes del momento. Es habitual que cantantes, actores y artistas de todo tipo estén encantados de ir a programas de máxima audiencia cuando se encuentran en promoción de nuevos trabajos, pero es ahí cuando Motos y Broncano quieren tener primero en sus platós a los más interesantes. Este lunes apunta a que se vivirá otra de esas luchas con las posibles entrevistas de Rosalía y de Andy, que fuera miembro de Andy y Lucas.

Por el momento ninguno de los dos espacios han confirmado (tampoco desmentido) que esos cantantes vayan a estar allí, por lo que todo apunta a que los rumores son ciertos. Si en 2023 El Hormiguero se llevó la exclusiva de anunciar la separación de Andy y Lucas, en 2025 será el momento de hablar con Andy para promocionar su primera canción en solitario, que se titulará Marioneta. El morbo está más que asegurado después de una gira junto a su compañero que ha ido viviendo polémica tras polémica. Desde la operación de nariz de Lucas (de la que también habló en El Hormiguero), hasta los rumores y el cruce de declaraciones que se han vivido en las últimas semanas sobre una supuesta mala relación entre los dos.

Parecía que Motos tenía la partida ganada y tendría el próximo lunes a un protagonista que romperá audiencias, pero Broncano y los suyos han sabido reaccionar. Para competir, el espacio de La 1 podría tener a la cantante Rosalía, que este viernes publica LUX, su primer disco después de triunfar en medio mundo con su Motomami.

Rosalía ya estuvo en ‘El Hormiguero’

La catalana se ha dejado ver en el pasado por La Resistencia y por El Hormiguero, pero antes su presencia no causaba tantos problemas, ya que los programas no competían ni en horario y el de Broncano se emitía en Movistar Plus+. Ahora que ambos juegan en la misma liga, seguro que las negociaciones no han sido fáciles para que vaya a uno antes que al otro.

Hay que recordar que David Broncano, cuando todavía era bien recibido, apareció por sorpresa junto a Dani Martín en el plató de Pablo Motos. Ese día, era precisamente, en el que Rosalía se sentaba por primera vez junto a Trancas y Barrancas.

Estas dos informaciones han sido anunciadas por Informalia y Marta Riesco, por lo que todavía queda por esperar a que La Revuelta y El Hormiguero confirmen o desmientan que vayan a estar. Según la periodista, además, el ex cantante de Andy y Lucas estará en otros dos programas también muy potentes, por lo que es posible que acuda también a visitar a Broncano, además de hacer alguna aparición en otros espacios, como podrían ser Late Xou o Y ahora Sonsoles, ya que parece descartada la opción de aceptar la oferta de ¡De Viernes!, que le habría puesto una gran cantidad de dinero sobre la mesa.

Queda por saber qué programa ganará esta batalla por todo lo alto en las audiencias del lunes. Esta temporada, por el momento, Motos y los suyos dominan sin problemas, habiendo perdido por la mínima en apenas un par de noches.