El presidente del Gobierno parece que ha enseñado a mentir a su vicepresidenta. Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha defendido que no ha vetado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, porque no es su estilo, algo que no se corresponde con la realidad ya que ha sido hasta reconocido en el seno de la formación de Podemos.

Díaz no quería a Montero en Sumar y era condición para llegar a un pacto al que lograron in extremis. Pero ahora dice que el veto no ha estado sobre la mesa. La vicepresidenta del Gobierno ha señalado que el acuerdo ha sido muy difícil y se ha congratulado de que se hayan configurado unas listas «con aportaciones de muchas personas independientes y con una confluencia de formaciones políticas como jamás se había conformado desde la Transición».

Yolanda Díaz no reconoce su veto a personalidades tan relevantes en Podemos como es la ministra de Igualdad, Irene Montero. «No es nuestro estilo vetar», ha contestado a la pregunta de si hubo un veto expreso a la podemita. «Esto ha sido muy difícil, ha habido renuncias, ha habido de todo», ha apuntado.

Tras indicar que los proyectos se construyen con mucha sensibilidad y de forma colectiva, la líder de Sumar ha remarcado que «las políticas individuales aportan poco». «Yo, por lo menos, tengo una cultura que tiene que ver con la mira ancha y con el horizonte», ha añadido en una entrevista en la Cadena Ser.

Críticas a Sánchez

Por otra parte, la vicepresidenta segunda ha dicho que no comparte las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que aseguraba que el discurso feminista de la ministra de Igualdad está basado más en la confrontación que en la integración.

Sobre este asunto, ha señalado que el feminismo «es un movimiento que ensancha la mirada y que nos hace fundamentalmente mejores» y sobre el desmarque de otros ministros de la gestión de Irene Montero ha recordado que los gobiernos son «mancomunados» y que, por tanto, en el Consejo de Ministros «no hay camisetas» de partidos.