Belarra confirma el veto de Sumar a Montero y ataca a Díaz: «Se somete a la disciplina de la derecha»

Irene Montero no estará finalmente en las listas de Sumar. Pese a la presión ejercida desde Podemos a Yolanda Díaz en las últimas horas. Así lo ha confirmado la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ante el Consejo Ciudadano que se ha reunido este sábado en Madrid. Belarra ha señalado que no ha sido posible hacer rectificar a Díaz y ha insistido en que su exclusión de las listas a las elecciones del 23J es un «error» que «rechazan firmemente». Para la líder podemita, que irá de número cinco de la candidatura encabezada por Yolanda Díaz, la actitud de la vicepresidenta segunda del Gobierno es la de estar sometida «a la disciplina de la derecha». «Hay que decirlo aunque no guste» ha subrayado Belarra.

La decisión de Díaz, ha manifestado Belarra, «supone decirle a las personas que ponen el cuerpo por la gente que los ataques logran su objetivo». Además, según la ministra de Derechos Sociales, el veto a Irene Montero que «Podemos rechaza firmemente, manda un mensaje peligroso hacía la lucha de las mujeres». Podemos asegura que «el trabajo de Irene al frente del Ministerio de Igualdad es un inmenso orgullo y una referencia internacional en políticas feministas». «Hemos intentado que rectificaran, lamentablemente no ha sido posible», ha trasladado la secretaria general de Podemos a sus cuadros.

Pese a no lograr su objetivo, y asegurarse ella y la secretaria de Organización Lilith Verstrynge un puesto en las listas que prácticamente les garantiza la consecución de un escaño para los próximos cuatro años, Ione Belarra ha asegurado a Montero que Podemos «nunca le va a soltar la mano». «Quiero decirte, Irene, que siento un enorme orgullo de ti como referente de este partido y del feminismo» ha espetado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Belarra ha afirmado que Podemos ha decidido firmar la candidatura conjunta con Sumar «porque es la única posibilidad de revalidar el gobierno de coalición». Y ha remarcado que una vez más la actuación de su partido se caracteriza por poner el interés colectivo del país por delante del suyo propio.

La secretaria general de Podemos ha trasladado que desde su organización política vuelven a interponer el «interés colectivo» por encima del propio partido, como ya hicieron «con la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez o aceptar la exclusión del ex secretario general Pablo Iglesias en el primer intento fracasado de gobierno de coalición con el PSOE», que llevó a la repetición de elecciones el 23J.

Y es que Belarra está convencida de que esto será el éxito a medio plazo y, desde ahora, Podemos asume el papel «modesto» que tiene en Sumar, admitiendo que tras mucho tiempo su partido no marcará la estrategia de campaña y se ponen «detrás de Díaz» allí donde se les pida.

Montero defiende su gestión

Irene Montero ha insistido en que su veto es «injusto» sin entrar en más reproches a Díaz, en un discurso donde ha defendido el feminismo como movimiento «imparable» que ha conseguido muchas conquistas como la ley ‘solo sí es sí’, la Ley Trans, la reforma de la ley del Aborto o impulsar un pacto de Estado contra la violencia de género.

La ‘número dos’ de Podemos ha trasladado que las feministas no pueden aceptar «las reglas del juego» de la reacción. «No vamos a callar ni quedarnos paradas ante la ofensiva reaccionaria que se está desplegando desde los poderes más profundos y que representan en la política institucional PP y Vox. Vamos a hablar y vamos a luchar porque es lo que mejor sabemos hacer», ha enfatizado.