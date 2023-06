Iglesias rabia contra Díaz: «El veto a Irene Montero es regalarle la victoria a la mafia»

El ex vicepresidente segundo Pablo Iglesias carga duramente contra la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, por el veto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la listas electorales para las elecciones generales del 23J. El también ex líder de Podemos considera que este veto es un «error» y darle una «victoria a la mafia». «En un contexto de violencia mediática y de cloacas, prescindir de gente golpeada por perfiles inatacables es comportarse lo más parecido al PSOE», ha afirmado.

«A quien le machacan hay que defenderle. Yo recuerdo perfectamente en la negociación de Gobierno cuando Pedro Sánchez dijo no a Jaume Asens, no lo vamos a aceptar porque defendió a Puigdemont y nuestra respuesta fue hacer a Jaume Asens presidente del grupo parlamentario de confederal de Unidas Podemos», ha defendido Iglesias este lunes en declaraciones a Rac1.

El ex dirigente del partido morado ha ensalzado «esa manera de hacer política tiene que ser una seña de identidad de la izquierda» porque, de lo contrario, se pueden convertir en «políticos profesionales que asumen el cinismo y la injusticia como clave de funcionamiento». Iglesias se ha mostrado convencido de que Díaz «se arrepentirá» si no levanta el veto a Montero. «Quizás no de inmediato pero sí con el paso del tiempo», ha apostillado.

«En la izquierda debe imperar unos mínimos códigos de lealtad y sin eso, estamos muertos», ha reiterado Pablo Iglesias. Para él, la ausencia de Irene Montero en las listas de Sumar «manda un mensaje difícil de disciplinamiento» en la izquierda porque esto implica «desprenderse de referentes en la lucha feminista» y que han sido «objeto de la violencia política por parte de la derecha y la ultraderecha».

El ex vicepresidente segundo defiende también que este veto a la ministra de Igualdad tendrá «costes electorales» en los comicios del 23J. Además, ha asegurado que hay «silencios llamativos de algunos compañeros» y que hay parte de la izquierda a nivel «nacional e internacional» que consideran que este veto «es una vergüenza». «Quedan todavía ocho días (para el registro de las listas electorales). Yo sé que incluso en el entorno de Yolanda Díaz hay muchos sectores que le están diciendo te has pasado», ha recalcado.

«Sin interés»

Por su parte, Yolanda Díaz ha agradecido la «generosidad» de las formaciones políticas que han firmado el acuerdo de coalición con Sumar. «España estaba pidiendo un gran acuerdo y lo hemos hecho. Mi prioridad es hablar de los problemas de la gente como la Educación, la Sanidad o la pérdida de poder adquisitivo», ha afirmado la vicepresidenta segunda del Gobierno este lunes a los medios en Luxemburgo con motivo de la reunión de ministros de Trabajo de la Unión Europea.

La líder de Sumar ha evitado pronunciarse sobre el veto a Irene Montero en las las electorales de su plataforma. «Lo que quieren es que les demos soluciones a sus problemas, el resto no tiene demasiado interés», ha explicado.