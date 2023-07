Vuelve el ‘sindicato de la ceja’: Almodóvar y compañía se movilizan para pedir el voto a la izquierda

Vuelve el sindicato de la ceja para las elecciones generales del 23J. Determinados personajes del denominado «mundo de la cultura» se movilizan para pedir el voto de la izquierda, que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente del Gobierno y evitar la victoria del PP con Vox. Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat, Rosa Montero y Emilio Lledó son algunos de los promotores de un manifiesto que se presentará el próximo miércoles 12 de julio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para hacer un mitin a favor del Gobierno de Sánchez.

«¡A las urnas las ciudadanas y los ciudadanos!», es el nombre de este manifiesto que lleva ya recogida 150 firmas y que estará abierto hasta su presentación oficial. En esta lista también figuran Luis García Montero, Juan Diego Botto, Aitana Sánchez Gijón, Gracia Querejeta, Carmen Machi, Rozalén, Luis Landero, Ismael Serrano o Leonor Watling.

En 2008 se creó la Plataforma de Apoyo a Zapatero (PAZ), impulsada por personajes del «mundo de la cultura» como el cineasta Pedro Almodóvar o el cantautor Joaquín Sabina. Su objetivo fue apoyar la reelección de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno en las elecciones generales de aquel año, cuyo rival principal fue el candidato del PP, Mariano Rajoy.

Esta plataforma llevó a cabo una campaña para llegar al público utilizando un símbolo que representaba las cejas de Zapatero. Este gesto consistía en arquear el dedo índice y ponerle a la altura de la ceja. Este gesto es la forma de decir «Zapatero» en la lengua de señas utilizada por las personas sordas. De ahí que la plataforma pasara a ser conocida popularmente como el sindicato de la ceja.

«Voto masivo»

Ahora este sindicato vuelve con motivo de las elecciones generales del 23J. A su manifiesto también se han unido personalidades de la política como el ex presidente del Gobierno Felipe González, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, el ex dirigente del PCE Nicolás Sartorius o el ex ministro socialista José María Maravall.

En su manifiesto piden el voto de los partidos de izquierdas «en medio de una nueva ofensiva conservadora, con derivaciones ultraderechistas, tanto en España como en otros muchos países». Instan a los españoles a votar «masivamente» al PSOE y al resto de «partidos progresistas» desde «el firme convencimiento de que no es el momento de retrocesos y regresiones a políticas que ya se han demostrado muy dañinas para el conjunto de nuestro país, sino de avanzar hacia mayores niveles de bienestar, de libertad, de igualdad, de fraternidad solidaria».

El sindicato de la ceja defiende que el mandato del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha finalizado con un «resultado muy favorable en los avances sociales, el crecimiento y la estabilidad del empleo, -con el mayor volumen de trabajadores cotizantes de nuestra historia-, pese a las situaciones completamente inéditas a las que ha tenido que hacer frente».

La plataforma defiende también «la mejora de la economía -con un crecimiento superior a la media de la zona euro- y los avances en derechos civiles o en la igualdad de género alcanzados durante la legislatura. Los ciudadanos el próximo 23 de julio tienen que elegir entre avanzar decididamente en la modernización o retroceder con políticas regresivas», apostilla.

El sindicato de la ceja arremete contra PP y Vox porque son partidos «cuyo único programa conocido es bajar impuestos a los poderosos con el objetivo de recortar el Estado del bienestar, buscar el enfrentamiento identitario entre los españoles o derogar leyes tan justas e imprescindibles como la Reforma Laboral, la de Memoria Democrática, la revalorización automática de las pensiones o tantas otras».

Los firmantes hacen mención además a los «inquietantes» acuerdos a los que están llegando la formación de Alberto Núñez Feijóo con la de Santiago Abascal en gobiernos autonómicos y municipales. «Dan pasos atrás en campos esenciales, como la educación y la cultura», señalan.