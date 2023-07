Feijóo: «Mi primer viaje al extranjero como presidente será a Marruecos»

En esta segunda parte Alberto Núñez Feijóo (Orense, 1961) demuestra que la asignatura económica, el punto fuerte de todos los gobiernos populares, la tiene más que superada. Y con nota. Es evidente que le ha cogido el tranquillo toda vez que domina los conceptos y las estadísticas como si llevase en Moncloa dos o tres legislaturas. A Rajoy le hicieron falta seis años, a él unos pocos meses. Claro que cuando tienes a los mejores asesores todo es más fácil: desde el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, hasta el genio de Génova 13, Juan Bravo, casi seguro ministro de Hacienda en caso de victoria electoral, pasando por Pablo Isla, con el que forjó una sólida amistad en los tiempos en los que el ex presidente de Inditex vivía y trabajaba en La Coruña.

En el apartado judicial promete desenterrar a Montesquieu resucitando el mandato constitucional, que prescribe que 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por jueces, y apostando por un fiscal general que no tenga vinculación orgánica alguna con el PP. Se acabará, al fin, o eso esperamos, el “obsceno espectáculo de que los políticos elijan a los jueces que luego tienen que juzgar a los políticos [Gallardón dixit]”. Y se habrá tumbado, eso sí, con 38 años de retraso, el golpe que perpetró Alfonso Guerra para intentar domesticar a una judicatura que no hacía lo que dictaba un PSOE que había obtenido 202 diputados. Sensatez también en política exterior. Promete volver a esa recomendable costumbre de que el primer viaje oficial sea a Rabat. En fin: igualito que Sánchez pero al revés.

PREGUNTA.- ¿Cuál será su primer viaje oficial como presidente del Gobierno al extranjero? Tradicionalmente ha sido Marruecos.

RRESPUESTA.- Yo no creo que Bruselas se considere el extranjero porque Bruselas es capital europea, es una de nuestras capitales. Pero como país extracomunitario entiendo que debe ser, y me gustaría que fuera, Marruecos.

Ley del ‘sólo sí es sí’ y Ley Trans

P.- ¿Van a pulir más la ley del sólo sí es sí?

R.- Sí. Es verdad que el Partido Socialista copió prácticamente la propuesta que hicimos en diciembre del año pasado. La copió con cuatro o cinco o seis meses de retraso. Pero las políticas de igualdad no pueden ser políticas de los gobiernos, tienen que ser las políticas de Estado. Hicimos el Pacto de Estado de Igualdad con más de 230 medidas pactado con todo el mundo, salvo con Podemos en la legislatura de Rajoy. Luego entra el Gobierno de Sánchez y coge justamente a los que estaban en contra del pacto de todos y les da las políticas de igualdad. No, no puede ser. Si tenemos un pacto de Estado, mantengámoslo. Yo volveré al Pacto de Estado del año 2018 y cualquier ajuste en esa ley -que lo haremos- o en cualquier otra decisión, lo vamos a hacer de acuerdo con lo que tenemos pactado.

P.- ¿Con la Ley Trans qué van a hacer?

R.- La vamos a derogar y vamos a presentar otra.

P.- ¿En qué va a consistir?

R.- Va a consistir, primero, en sentar a los profesionales médicos, a las personas del feminismo clásico y las personas especialistas en igualdad para que hagan un texto que no vaya contra nadie. Segundo, queremos una ley que busque los mayores puntos de coincidencia y de consenso posible. Tercero, queremos que los profesionales nos digan cuándo procede o no hacer una intervención quirúrgica de cambio de sexo. Una intervención que es irreversible. Cuándo y a partir de qué tiempo es necesario, haciendo un seguimiento sanitario, a una persona que quiere cambiar de sexo. Qué tiempo mínimo se necesita para tener la seguridad de que esa decisión es una decisión firme. A partir de cuándo se puede hormonar a una persona, porque la patria potestad de un padre o de una madre no pueden quedar disminuidas por el hecho de que un hijo en plena adolescencia, 15 o 16 años, decida cambiar su sexo sin consentimiento de los padres. Haremos un proyecto de ley que es el que hemos prometido. Por tanto, esta ley la vamos a derogar. Es una ley que banaliza el sexo biológico de las personas, es una ley que en plena adolescencia le deja a los jóvenes solos ante una decisión que probablemente finalizada la adolescencia, no tomarían. Y esa decisión tiene efectos irreversibles. Eso no puede ocurrir en nuestro país. Pero que hay personas trans y que las debemos de respetar, ayudar y proteger, por supuesto. Menos ideología y un poco más de estudio, de responsabilidad, de escuchar a los profesionales médicos. Mire, creo honradamente que llevamos unos años donde las minorías se han impuesto a las mayorías.

Ley de Memoria Democrática

P.- ¿La Ley de Concordia sustituirá a la Ley de Memoria Democrática?

R.- Vamos a derogar esa ley de Memoria Democrática porque ni es de memoria ni es democrática. No es memoria porque se ha manipulado la memoria. Decir que Bildu es el ejemplo de la democracia en España es un insulto, es un insulto a las víctimas, a los heridos -más de 10.000-, casi 1.000 víctimas y a los españoles. Claro que vamos a derogar eso. Lo dijimos en Ermua durante el aniversario de Miguel Ángel Blanco. Fue mi primera decisión de derogar el sanchismo. Es necesaria, por supuesto, la reconciliación pero llevamos ya 80 años de esto. Hay gente que quiere vivir de lo que han hecho nuestros abuelos y nosotros lo que queremos es aprender de lo que han hecho los abuelos para no volver a cometerlo. Y además ellos han dado la mano quienes somos nosotros para no hacerlo.

P.- ¿La Guerra Civil fue una guerra de malos contra malos?

R.- La Guerra Civil fue un desastre ante una situación políticamente convulsa en nuestro país con una Europa también muy convulsa que dio lugar al peor de los desenlaces, que fue que los españoles se mataran entre ellos. Esto no puede volver a ocurrir. Aquellos que traen la Guerra Civil para ponerla encima encima de la mesa y poder conseguir unos votos es que no han entendido nada. No han entendido que esa fase está superada en nuestra historia por las personas que nos han traído hasta aquí, por el Partido Comunista de Carrillo, por el Partido Socialista de Felipe González, por el Partido de Alianza Popular, de Manuel Fraga, por el gran presidente que tuvimos, Adolfo Suárez. Todos ellos nos han dado una lección de lo que es la España de la concordia y, lamentablemente, ahora los nietos de estos, los que estaban yendo a los estudios primarios mientras hacían la Transición, ahora resulta que han inventado todo. Y ahora resulta que Felipe González no era un demócrata. Y resulta que Suárez era un personaje siniestro olvidando que estamos disfrutando de las libertades que ellos han pactado. Vayamos a tener un poco de respeto por nuestros mayores.

Poder Judicial

P.- ¿Qué va a hacer para desatascar el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial?

R.- Me he comprometido y aparecerá en el programa de una forma diáfana. Vamos a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y los jueces van a elegir a la mayor parte de los miembros del Consejo General. Segundo, vamos a establecer limitaciones incompatibilidades para jueces que sean ministros o consejeros de comunidades autónomas o secretarios de Estado. Estos no pueden formar parte del Consejo General ni del Tribunal Constitucional.

P.- ¿Tardarán en volver a la judicatura o podrán volver de forma automática?

R.- Podrán volver a la judicatura, pero estarán dos años sin dictar sentencias. Se pondrán a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Por tanto, no puede haber ministros que se nombren fiscales generales, no puede haber ministros que se nombren miembros del Tribunal Constitucional y no puede haber ministros que pasen al Consejo General del Poder Judicial. Es decir, exactamente lo contrario de lo que ha hecho Sánchez. Ocupar las instituciones es un tic antidemocrático. Cuando el Gobierno intenta ocupar la Fiscalía, el CIS, el CNI, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado es un gobierno peligroso, porque lo que nos está diciendo es: «No solamente controlo y ejerzo los poderes del Ejecutivo, sino que todos aquellos pesos y contrapesos que aparecen en la Constitución como instituciones del Estado también las voy a controlar». Y por supuesto, vamos a incrementar en una oferta pública de empleo histórica el número de jueces y magistrados que tiene España porque hay miles de millones de euros bloqueados en los juzgados como consecuencia a veces de un déficit real de personal. Además, como consecuencia de esto, ha sido la peor legislatura en el ámbito de la Justicia.

P.- ¿Cuántos jueces y magistrados más va a haber?

R.- Ahora hay 5.000. En el programa verá usted el número y verá que todos los años vamos a sacar una oferta pública de jueces y magistrados. ¿Para qué? Usted ha visto los follones que tenemos en el Ministerio de Justicia en el ámbito de la Administración de Justicia. Huelga de semanas, meses de los letrados de justicia. Huelga o conato de huelga de magistrados y jueces y fiscales. Y ahora huelga del personal de Justicia General de los Cuerpos Generales. No se puede hacer peor. Nosotros vamos a poner un buen profesional al frente del Ministerio de Justicia y ahí sí tenemos mucho avanzado. Ahí tenemos muchas leyes avanzadas.

P.- ¿El fiscal general quién va a ser? ¿Hombre o mujer? ¿Lo tiene ya pensado?

R.- No. Desde luego no va a ser del PP. Para eso ya hemos tenido una experiencia que he criticado con intensidad. Yo no voy a nombrar a un miembro del Comité Ejecutivo, a un militante de mi partido o a alguien que acabo de nombrar en otro órgano. No puede ser. No puede ser que una ministra de Justicia se convierta en Fiscal General del Estado, no puede ser que un ministro de Justicia cesado, supongo, por incapaz, se le nombre magistrado del Tribunal Constitucional. Yo no tengo nada contra el señor Juan Carlos Campo, pero al señor Campo lo ha nombrado el señor Sánchez. El señor Campo hace el papelón de tramitar los indultos del procés sin arrepentimiento de los indultados. Al contrario, manifestando claramente que lo volverán a hacer y después de comerse aquel papelón, le cesan. ¿Oiga, pero esto cómo es posible?

P.- ¿Va a recuperar, como primera medida, el delito de sedición y el delito de malversación en su antigua versión en los 100 primeros días?

R.- En los 100 primeros días pero hasta el 23 de julio por la noche todo es toro. Después, si los españoles me dan un mandato, le puedo contestar a las preguntas con mayor celeridad.

Economía y fiscalidad

P.- El ministro de Economía, ¿va a ser externo al partido o del partido?

R.- Será externo al partido. Al menos, la persona en la que estoy depositando mis expectativas es externa al partido. Yo no quiero un ministro que venga aquí a insultar a los otros grupos. Yo quiero un ministro que venga a acordar. Un ministro al que se le reconozca autoridad.

P.- ¿Puede ser Pablo Isla o Pablo Hernández de Cos?

R.- Reconocer autoridad es muy difícil. Y yo estoy buscando a esa persona. Yo creo que la he encontrado y la tengo. Todas las personas que usted dice son buenas.

P.- Estamos hablando de Michael Jordan y Cristiano Ronaldo.

R.- Conozco a los dos. Con Pablo Isla he tenido mucho contacto en sus tiempos de presidente de Inditex y de director general de Patrimonio del Estado, cuando yo estaba de presidente de Correos y después de Galicia. Con el gobernador del Banco de España desde que he llegado de Galicia he tenido contacto con él. Desde que he llegado de vez en cuando le pido opinión y me leo los informes del Banco de España. La economía española es mucho más solvente cuando lees los informes del Banco de España que cuando escuchas a los ministros del Gobierno. Y es importante tener una fuente de solvencia y no una fuente de propaganda.

P.- ¿Va a derogar el impuesto a las grandes fortunas?

R.- Voy a derogar el impuesto de patrimonio amplificado del Gobierno, que el Gobierno busca nombres muy simpáticos, pero lo que hay detrás es el Impuesto de Patrimonio. Es una doble tributación. La comunidades autónomas son las que tienen cedido ese impuesto y seguirán en el ámbito de la fiscalidad de las comunidades autónomas. Hay comunidades donde no se paga el Impuesto de patrimonio. Madrid, Andalucía. En Galicia ya se paga un 50% menos. El plan es en esta legislatura suprimirlo. Han pactado en las coaliciones de Gobierno suprimirlo en Extremadura y en Valencia. Yo creo que va a quedar en Cataluña. Los catalanes pagan 600 millones de euros del Impuesto de Patrimonio. Del total de recaudación del Impuesto de Patrimonio en España de 1.200 millones de euros, los catalanes pagan la mitad. En Madrid se ahorran los ciudadanos madrileños 900 millones de euros porque está bonificado el impuesto de Patrimonio. Los catalanes pagan 600. Entonces, ¿por qué hay gente que vive en Cataluña que después se va a otro sitio? Pues esa es una de las razones. Por tanto, yo voy a suprimir ese Impuesto de Patrimonio plus que ha puesto el Gobierno de España y las comunidades autónomas decidirán si lo ponen, lo mantienen, lo bonifican.

P.- ¿Va a derogar el impuestazo a la banca y a las energéticas?

R.- Es un impuesto que está mal planteado, en mi opinión. La opinión de los fiscalistas consultados es que es un impuesto que tenemos que ajustar, que tenemos que modificar y no le puedo decir con exactitud, pero sí que va a ser distinto de lo que ha hecho el Gobierno. Lo primero que tendré que hacer es ver cómo están las cuentas públicas, cómo queda el Pacto de Estabilidad, es decir, el Pacto de la reducción del déficit. Otra de las razones por las que Sánchez adelanta las elecciones es porque él no quiere saber nada de vivir con menos dinero. Él ha vivido con todo el dinero del mundo y nos ha metido más de 340.000 millones de euros de deuda adicional a la que ya teníamos. Y nos hemos convertido en el país que más ha incrementado la deuda en la Unión Europea. El doble, un 18% de PIB y la media es un 8. Cada hora del Gobierno Sánchez le ha costado a los españoles 8 millones de euros desde que ha llegado durante cinco años, cada hora y cada día 200 millones de euros de deuda. Por tanto, una vez que hagamos las cuentas, veremos cómo podemos llamar a los bancos y a las eléctricas y ver qué es lo que podemos hacer para, entre todos, encontrar salidas al Pacto de Estabilidad y al control del déficit Público. No le puedo decir en este momento más que lo que le digo.

P.- ¿El IRPF se bajará para los que ganan más de 40.000 euros al año?

R.- El IRPF se bajará para la gente que gane menos de 40.000 € al año. En este momento no me puedo comprometer a que se baje para los que ganan más de 40.000 euros al año. Soy un candidato a la presidencia del Gobierno que no quiero que dentro de seis meses o de un año usted me diga que mentí. ‘Usted dijo que iba a bajar el impuesto a la renta a todos y no lo ha hecho. Y usted ha dicho que iba a suprimir el impuesto de Patrimonio Plus y no lo ha hecho. Y usted ha dicho que iba a suprimir el impuesto de los bancos y de las eléctricas y no lo ha hecho’. Yo intento decir lo que estoy convencido que voy a hacer. Ahora bien, el Impuesto de Patrimonio me parece injusto. ¿Por qué? Porque se paga por tener lo mismo todos los años. A mí me parece injusto. Yo en Galicia lo mantuve durante los primeros años sin tocar porque no llegaba a fin de mes, porque estábamos ante la posible intervención de España. Recordará usted año 10, año 11 o 12, y tenía que pagar los fármacos, las nóminas a los profesores y al personal sanitario. Y lo mantuve. A partir de que empezamos a mejorar lo fuimos reduciendo un 25 este año, un 50…

P.- ¿Teme que le pase como al señor Rajoy, que cuando le dejó Zapatero el poder se encontró con un déficit que era de casi cuatro puntos más del que marcaban las cifras oficiales?

R.- Creo que no va a ser posible porque Rajoy dejó una legislación mucho más estricta para la contabilidad pública. La legislación española hoy tiene mayores blindajes de transparencia que la que dejó el Partido Socialista. La situación de la hacienda autonómica de cada una de las comunidades autónomas es muy distinta. Hay comunidades autónomas que tienen una enorme deuda pública. Bueno, cuando tengamos todas esas cuentas las pondremos encima de la mesa.

P.- Ahora que no nos oye nadie, ¿se ve usted como presidente del Gobierno dentro de menos de tres semanas?

R.- Creo que estoy preparado para ser presidente de Gobierno. Sé que es la mayor responsabilidad que puede asumir una persona en política, que nunca estás a la altura de tu país. Pero sí creo que con la ayuda de todos los españoles voy a intentar ser presidente del Gobierno de España. Si los españoles quieren, yo estoy a la orden. Y si los españoles prefieren a otro, pues oiga, hay que saber ganar y saber perder. Y para mí solamente haber sido y ser candidato a la presidencia del Gobierno es el mayor honor que he tenido en mi vida.