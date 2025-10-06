Vox impulsa una moción contra Von der Leyen y los «acuerdos a hurtadillas con Marruecos y privilegios»

Vox y el grupo Patriots for Europe han impulsado una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Parlamento Europeo. La iniciativa se ha presentado tras el discurso del Estado de la Unión (Soteu), que ha evidenciado el agotamiento del modelo político de la gran coalición entre populares, socialistas, verdes y liberales. El jefe de la Delegación de Vox ante el Parlamento Europeo ha destacado que «es una moción de censura contra la corrupción de Bruselas, contra el globalismo y los acuerdos a hurtadillas con Marruecos y los privilegios».

El anuncio se ha realizado en una rueda de prensa en la que participaron el presidente Jordan Bardella y la vicepresidenta primera Kinga Gál, junto a otros miembros de la oficina de Patriots for Europe. La moción se ha debatido este lunes 6 de octubre y se votará este jueves 9 de octubre.

En el centro de esta moción de censura está la política comercial de la Comisión Europea, que ha debilitado gravemente la fortaleza económica y la autonomía estratégica de Europa.

«Es una moción contra esa coalición, su bipartidismo, su corrupción y su estafa. Bruselas es una ciénaga. Falta de transparencia, puertas giratorias de lobbies y grandes empresas con políticos del sistema partidista, la inmigración masiva y descontrolada a la que Bruselas sigue llamando el doble rasero con los patriotas, los proyectos de EuroDigital o de ChatControl, que en Vox rechazamos y que buscan el control total por parte de las élites», ha explicado Jorge Buxadé.

«Los acuerdos con Mercosur, con Marruecos o con los Estados Unidos firmados a hurtadillas y que siempre perjudican a nuestro sector primario. El desmantelamiento del sector pesquero, la reducción de la PAC, otro 22%. Si no te has enterado de que hemos planteado una censura total a Úrsula y al bipartidismo en Bruselas, es la prueba de que tenemos razón», relatado Buxadé.

Bardella ha declarado que «nuestro grupo habla en nombre de millones de ciudadanos que creen, con razón, que esta Comisión ya no defiende a Europa. Ha fracasado en todos los ámbitos. Por eso Patriots presenta esta moción de censura, que en octubre dejará claro quién sigue apoyando a Ursula von der Leyen».

Por su parte, Kinga Gál ha afirmado que «esta Comisión y su presidenta no han sabido afrontar los principales retos de Europa. Han fracasado en la paz, en el comercio, en la competitividad y en la inmigración. En lugar de aportar soluciones, la Comisión se ha convertido en el problema. Europa necesita un liderazgo que represente de verdad a sus ciudadanos. Es hora de que Ursula von der Leyen se marche.».