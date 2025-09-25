Vox exige en Bruselas agilizar indemnizaciones y la ejecución de obras hidráulicas ante nuevas DANAS

Vox ha exigido en Bruselas la agilización en el pago de indemnizaciones y la ejecución «inmediata» de las obras hidráulicas necesarias para proteger a los valencianos ante la posibilidad de nuevas DANAS. Además, ha denunciado la «negligencia» del Gobierno del socialista Pedro Sánchez en la tragedia. «La ideología, a veces, también mata», ha verbalizado a este respecto el eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información. Además, Girauta ha manifestado que su formación, «ante todo», quiere «compartir el sufrimiento con las víctimas. No podemos ni imaginar lo que han sufrido».

Juan Carlos Girauta ha intervenido este jueves en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en el transcurso del debate sobre las devastadoras consecuencias de la DANA que el 29 de octubre de 2024 ha asolado decenas de poblaciones de la provincia de Valencia, con un balance de 229 fallecidos y miles de damnificados.

En su intervención, el eurodiputado de Vox ha mostrado sus condolencias y apoyo a las víctimas. Pero, además, ha denunciado que las infraestructuras «siguen dañadas, las ayudas tardan en llegar y, en muchos casos, se piden devoluciones absurdas a las víctimas que perdieron sus vehículos», en lo que ha sonado a una clara alusión al Gobierno del socialista Pedro Sánchez. «Eso, no es sólo negligencia. Es una falta absoluta de sensibilidad humana», ha destacado Juan Carlos Girauta.

Además, ha denunciado también que, en lugar de asumir responsabilidades, el Gobierno utilizó la catástrofe con fines partidistas: «Una semana después» de la DANA, «el Gobierno anunció un plan condicionado a la aprobación de los presupuestos. Es una jugada política indecente ante el sufrimiento de los ciudadanos. Es inaceptable», ha verbalizado Girauta.

Como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, Juan Carlos Girauta ha expresado que el problema de las inundaciones en la cuenca mediteránea «estaba estudiado desde hace 30 años. En 2009, ya había un informe advirtiendo del riesgo y, en 2021, varios ayuntamientos exigieron actuaciones». Sin embargo: «El Gobierno socialista valenciano lo paralizó por motivos ideológicos. La ideología, a veces, también mata».