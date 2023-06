La ex dirigente de Vox Macarena Olona ha lanzado un mensaje al Ministerio del Interior este miércoles, último día para registrar los partidos políticos que quieran concurrir a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Olona asegura que irá a la sede del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska con el fin de arreglar los «defectos» detectados en Caminando Juntos, su nueva formación política, y así poder acudir a la cita electoral. «Salimos con partido o con grilletes», ha avisado.

«Hoy es el último día para registrar un partido político. Interior nos rechaza por un ‘defecto’ que es idéntico a los Estatutos de otro partido registrado. No tenemos cita previa. Y es obligatoria. Nos vemos a las 13:30 horas en el Ministerio del Interior. Salimos con partido o con grilletes», ha advertido Olona en un mensaje colgado en las redes sociales. En otro mensaje también coloca Marlaska en el centro de sus ataques: «Debería saber que no es un farol».

El Ministerio del Interior asegura que el plazo para subsanar deficiencias o defectos en el registro de un partido político finaliza el próximo 19 de junio y no hace falta cita previa. «Los partidos pueden ir directamente», afirman fuentes de Interior. Las mismas fuentes revelan que, de los los 249 partidos registrados entre enero y mayo de este año, en 241 casos hubo que arreglar estas deficiencias.

Este martes, el Ministerio de Marlaska le comunicó a Macarena Olona la existencia de defectos de forma que impiden el registro de Caminando Juntos para concurrir a los comicios del 23J. Interior alegó «defectos de forma» en los estatutos de la nueva formación de Olona. Este miércoles termina el plazo para subsanar estas deficiencias. «Tranquilidad. Nunca hay que empezar un camino sin plan A, B… y Z», afirmó la ex dirigente de Vox tras conocerse esta noticia.

Tranquilidad. Nunca hay que empezar un camino sin plan A, B… y Z 😉 https://t.co/oHcCVwA7jX — Macarena Olona (@Macarena_Olona) June 6, 2023

Olona reconoció dificultades en los últimos días para inscribir a su nueva formación, asegurando que es un «reto titánico». «Lo tenemos todo en contra. Si se impide que podáis escuchar a Caminando Juntos o prometo algo: no será porque no lo estemos dando todo. Os necesitamos. Marlaska, no nos robes la democracia», señaló este martes. «Tenemos una semana de vida y recursos limitados», añadió.

Expectativas

Olona tiene intención de concurrir a las elecciones generales con Caminando Juntos en al menos diez provincias: Sevilla, Granada, Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, Cádiz y Las Palmas.

Respecto a las expectativas para el 23J, la ex dirigente de Vox admite que es complicado que su formación consiga representación parlamentaria porque necesitan «el 12% de los votos en Granada o el 5% en Madrid». También aseguró que si no logra obtener ningún diputado, se retirará de la vida política.

Macarena Olona dejó la política en julio del año pasado alegando «motivos de salud». Su dimisión la presentó tras lograr un escaño en el Parlamento andaluz tras los comicios autonómicos y tras ser nombrada portavoz de Vox en esta Cámara regional. Tras dejar la política, la ex dirigente de la formación de Santiago Abascal prometió que fundaría un nuevo partido si Vox dejaba de «ser una alternativa» tras las elecciones municipales del 28M.

El partido de Abascal logró triplicar sus concejales y duplicar sus votos con respecto a las elecciones municipales de 2019. También serán determinantes en varios comunidades autónomas en caso de que sumen con el PP para arrebatar al PSOE Gobierno regionales. A pesar de ello, Olona considera que es el momento idóneo para competir contra los que fueron sus compañeros hasta casi hace un año.