La ex secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, dará un paso al frente y se reincorporará a la política activa a través de una nueva formación si Vox deja de ser una alternativa tras las elecciones municipales. «Lo esencial en el momento político y en el contexto actual es tener mucha altura de miras y mucho sentido de Estado y no fragmentar actualmente el panorama político. Si Vox dejase de ser alternativa, y las próximas elecciones municipales pueden ser un indicador al respecto, lo que tengo claro es que quiero estar al lado de los españoles y servir a los españoles. Estoy a disposición de los españoles para dar un paso al frente», ha confesado la ex dirigente de Vox.

Asimismo, Olona ha afirmado que para ella no es el final del camino sino el principio pero que en estos momento sería una irresponsabilidad dividir aún más el tablero político. «Mientras Vox siga siendo una alternativa esa será mi posición por sentido de Estado. Hacia dónde van mis pasos: a caminar y a escuchar». Al ser preguntada sobre si quiere hacer una revolución dentro de Vox ha respondido que «ni mucho menos» porque a Vox sólo le desea lo mejor. «No hay ningún intento de confrontación. Yo no soy una amenaza para Vox».

Así lo ha expresado durante una entrevista en Canal Sur Radio donde también ha celebrado la victoria de Giorgia Meloni recordando que ha hecho «un trabajo ingente» y que es un hito para Italia porque es la primera mujer que logra acceder a la presidencia. «Compartimos ideas y valores cristianos. Su victoria supone el inicio de una reconquista».

Olona también ha anunciado que interpondrá una denuncia por suplantación de identidad por la solicitud que según ha dicho la propia ex diputada se entregó ante el ministerio del interior con su nombre en la oficina de registro de partidos y asociaciones políticas.

Por último, también ha denunciado el juego sucio y el acoso que está sufriendo desde que salió del partido. «Este fin de semana no ha sido nada sencillo viendo cómo se difundió un audio y una amenaza por un usuario a través de redes sociales. La vinculación de este usuario con el partido ha quedado acreditada a través de la cuenta de Viva 22».