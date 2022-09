Macarena Olona no está sola: la gira que la ex diputada de Vox está haciendo por diferentes provincias de España ha sido organizada para dar conferencias de carácter jurídico pero también con un objetivo: establecer unas bases amplias de cara a la formación de un nuevo partido político.

Así lo ha manifestado uno de los fundadores del Foro Libertad y Regeneración Política, asociación que está siendo registrada este mes de septiembre y que está organizando la conferencia que Macarena Olona impartirá en Málaga en octubre, donde se espera la asistencia de más de 500 personas. «Si Macarena lo que quiere es volver a integrarse en Vox para que luego forme Gobierno con el PP se está equivocando, porque ahora está creando una gran ilusión y lo que debe hacer es coger la bandera de la regeneración política», ha afirmado a OKDIARIO uno de los fundadores del foro.

Asimismo, la dirección del Instituto Español de Estudios Políticos (IEEP), fundado en el año 2020 y que ha organizado la conferencia de Macarena Olona de este viernes en Murcia, revela que cuando Macarena Olona les propuso hacer una conferencia le contestaron que estarían encantados de ayudarla y que la situación de Vox en las provincias es insostenible.

En este sentido, la intención que tienen los organizadores de estas conferencias es la de encumbrar a la ex diputada hacia el liderazgo de una nueva formación política que «devuelva la ilusión» a aquellos que se sintieron excluidos en Vox o que se desencantaron con su gestión interna.

Ahora bien, desde el IEEP no se esperaban la acogida que Olona tuvo en Granada y no sabían que esta «gira» iba a tener tanta repercusión. «Lo que no nos esperábamos es que se fuera a montar el lío que se montó. Hemos recibido muchas llamadas de diferentes sitios de España diciéndonos que van a apoyar a Macarena».

¿Existe una base social que apoye a Olona? Según fuentes del Instituto Español de Estudios Políticos, existe. «A nosotros nos ha llamado un ejército de personas. Nos han llamado de diferentes provincias de España parra decirnos que se unen y que contemos con ellos», aseguran. Además, añaden que la mayoría de las personas que han contactado no sólo son descontentos y personas excluidas del partido de Abascal, sino también otras que venían de Ciudadanos.

«He hablado con gente de Albacete, de Málaga, de Extremadura, de Asturias y de Cataluña que me llaman ofreciendo su apoyo a cualquier cosa que Olona ponga en marcha», aseguran desde el IEEP.

Miembros del Foro por la Concordia Civil, asociación que organizó la conferencia de Olona en la facultad de Derecho de Granada, también han manifestado a OKDIARIO que Macarena Olona posee una base amplia para fundar un nuevo partido política. Este foro logró reunir a casi 500 personas que se agruparon en torno a la Plaza de la Universidad en Granada en apoyo a la ex dirigente de Vox y que la defendieron frente a los radicales de extrema izquierda.

Sin embargo, ahora toca esperar. Durante este verano Olona ha tenido tiempo para reflexionar y conocer a muchas personas que la apoyan y que habían sido apartadas por la dirección nacional del partido. Todos ellos esperan mucho de ella y su decisión tendrá que pasar en atención a los que ya la consideran una líder.