La ex secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, está pensando en volver a la política. El Camino de Santiago le está sirviendo para meditar sobre su futuro y, según ha confesado a OKDIARIO: «No descarto volver, pero estoy reflexionando de qué manera hacerlo». Su regreso pasaría «en todo caso» por Andalucía.

La que fuera uno de los pilares fundamentales del partido de Santiago Abascal no quiere su vuelta a cualquier precio, sólo volvería a entregarse a la política si de esta forma «no decepciona a los andaluces». Olona piensa volver, pero mirando siempre hacia Andalucía, comunidad sobre la que guarda un gran respeto y admiración.

Su abrupta marcha supuso un jarro de agua fría no sólo para todos aquellos que la votaron, sino también para ella, que atravesó un periodo realmente difícil desde que decidió tramitar una dimisión que sorprendió a toda España. Las claves de su renuncia se explican con dos situaciones: su preocupación por su enfermedad (finalmente un hipertiroidismo) y la presión a la que estuvo sometida desde las altas instancias del partido después de los resultados en las elecciones andaluzas de junio de 2022.

Durante la noche electoral la ex dirigente de Vox, propuso a la dirección nacional de su partido dimitir en caso de que los resultados no fueran los esperados, pero Santiago Abascal se negó en rotundo. Era uno de sus mayores activos. Una vez que se supo que Vox había obtenido sólo dos diputados de los más de 10 que en Vox esperaban crecer, Olona valoró irse al Senado. Sin embargo, el partido se opuso. «La idea era que yo me quedase en Andalucía como oposición y saliese a la calle para convencer y conocer al pueblo. Esa era la idea. Yo quería eso, pero también valoré el Senado por si podía ser de mayor utilidad», confiesa Macarena Olona a OKDIARIO.

En cuanto a la presión sufrida, según fuentes de Vox consultadas por OKDIARIO, la ex diputada tenía una férrea oposición por parte de diferentes cargos dentro del partido conservador y la secretaría general de Vox que dirige Javier Ortega-Smith la quería en Andalucía. «Ella eclipsaba en el Congreso a cargos muy importantes de Vox, alcanzó mucho protagonismo en el ámbito jurídico cuando antes en este cometido despuntaba Ortega-Smith». Además, añaden que con ella en la Cámara Baja haciendo tándem con Espinosa de los Monteros, Jorge Buxadé, que quiere entrar en el Congreso, habría sido «un simple diputado».

Ahora la incógnita se encuentra en dónde, cuándo y de qué forma volverá a «sudar la camiseta pública» en los parlamentos españoles. De momento sólo lo sabe ella, ¿Volverá a vestir de verde?