Macarena Olona invita a sus seguidores a hacer «juntos» el Camino de Santiago el próximo 29 de agosto

La ex secretaria general de Vox en el Congreso y ex candidata a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha invitado a sus seguidores a hacer «juntos» el Camino de Santiago desde el próximo 29 de agosto hasta el 2 de septiembre en agradecimiento al Apóstol.

Así lo ha anunciado en el segundo mensaje que Olona ha publicado en redes sociales en su reaparición una vez superadas las pruebas médicas de sus problemas de salud. A través de un texto en Instagram, acompañado de imágenes de su reciente viaje a Panamá, la ex diputada de Vox por Granada señala: «Ahora voy a cumplir mi promesa al Santo Apóstol. En agradecimiento por la vida y la luz que me ha dado», precisa. Ella es madre de un niño de dos años.

«Recorreré el Camino de Santiago desde Sarria, del 29 de agosto al 2 de septiembre. A todos los que queráis recorrerlo, será un placer que lo hagamos juntos. Yo me haré cargo del gasto si la dificultad para no hacerlo es económica», añade.

Junto a ello, Olona también indica a sus seguidores: «Primer punto de encuentro: lunes 29 de agosto, La Posada de La Casona, Rua Porvir, número 50, de Sarria. Partimos caminando a las 7.30 horas. Cada día iré compartiendo los detalles del punto de encuentro del día siguiente».

La que fuera artífice de las victorias de este partido en los tribunales ante el Gobierno de Pedro Sánchez relata en este mensaje en Instagram escenas de su viaje la pasada semana a Panamá, avanzado en exclusiva por OKDIARIO. Olona se desplazó a este país latinoamericano para asistir a un funeral en recuerdo de su padre, empresario de éxito que residía allí y que murió el pasado marzo tras una grave enfermedad. Fue repatriado entonces y enterrado en Aitona (Lérida).

«Iniciamos en la vida caminos que no sabemos dónde van a llevarnos. Este ha sido uno de ellos. Pensé que viajaba a Panamá por mi padre, para despedirle después de haber fallecido. No sabía todo lo que me estaba esperando a mí», señala Olona en su cuenta de Instagram.

Agradecimientos

«En Panamá me he encontrado con Miguel, español malagueño, restaurador de la fachada de la Iglesia de la Merced y extraordinario pintor. Con Jorge Domínguez, español cordobés, escultor autor de la maravillosa talla del Jesús Nazareno que se exhibe en la Catedral», recoge.

También da cuenta de haber conocido «al padre Fray Javier Mañas, de Castellón de la Plana, encargado de la Orden de la Merced, y al Arzobispo José Domingo Ulloa, que me llenó de paz y consuelo. Pero es mi querido Ricardo Gago Salinero, gallego afincado en Panamá y Embajador allí del Camino de Santiago, una de esas personas que, sin previo aviso, marcan tu vida. Con Ricardo me postré a los pies del Santo Apóstol Santiago, patrón de España, que ha guiado mis siguientes pasos», indica.

«Gracias por cada mensaje, palabra de aliento, por cada abrazo que me habéis dado desde que anuncié mi obligada parada en la política por el peor motivo, la salud. Os lo aseguro, habéis marcado mi camino desde entonces. Me habéis acompañado. He sentido que no caminaba sola y que vosotros me llevabais de la mano», remacha Olona.