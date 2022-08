Olona viaja a Panamá para celebrar un funeral por su padre al que acudirá el ex presidente Martinelli

La ex secretaria general de Vox en el Congreso y ex candidata a la Junta de Andalucía Macarena Olona viaja este martes a Panamá, según ha podido saber OKDIARIO, para celebrar allí el miércoles un funeral por su padre, Pablo Olona Cabasés, fallecido el pasado marzo a los 67 años de edad. Asistirá el ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), quien volverá a presentarse a las elecciones de 2024.

El progenitor de la ex diputada por Granada tenía residencia en Panamá donde era conocido como un empresario de éxito, dedicado a los negocios inmobiliarios. Sin embargo, su cuerpo fue repatriado para cumplir su última voluntad: que fuera enterrado junto a sus padres en Aitona (Lérida), de donde eran los abuelos de Macarena Olona.

«No había podido despedir a mi padre en Panamá, país que amaba y sentía como su segundo hogar, y ahora, por fin, puedo despedirle allí también, con sus amigos y seres queridos», señala Olona a OKDIARIO.

Tras su dimisión el pasado 29 de julio, dejando la política activa por «razones médicas ajenas» a su «voluntad», la ex parlamentaria de Vox y abogada del Estado ha «concluido las pruebas médicas» a las que se ha sometido y ha podido pasar unos días de descanso en Alicante con su madre y su hijo. «Me encuentro bien», afirma Olona a este periódico, hallándose en condiciones de volar hasta Panamá y expresando su deseo de que su padre pueda ser despedido donde residía con una misa funeral que tendrá lugar este miércoles a las 20.30 horas en la Parroquia Santuario Nacional del Corazón de María.

Pablo Olona murió en Panamá en la madrugada del 7 de marzo después de luchar contra una larga enfermedad. Su hija se enteró de su fallecimiento en la tarde del 8 de marzo mientras asistía a un Pleno del Congreso de los Diputados. Al día siguiente, la entonces portavoz adjunta de Vox acudió a la sesión de control al Gobierno, formuló su pregunta a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y cogió un vuelo a las 15.00 horas para traer a su padre a España.

Allí, cumplimentó todos los trámites hasta que consiguió repatriar el cuerpo de su progenitor y enterrarlo en Aitona (Lérida), el pueblo de su familia. Sin embargo, no pudo darle en el país latinoamericano la despedida que sí le brindará ahora, al encontrarse más tranquila, con la salud controlada y fuera del frenético ritmo de la primera línea política. En este adiós a su padre, Olona destaca el respaldo que ha recibido del ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli, quien también le dio continuos ánimos en su carrera política.

Mejor situado

Martinelli es el candidato mejor situado en los sondeos -por delante del presidente actual, el socialdemócrata Laurentino Cortizo- para ganar las elecciones previstas en Panamá en 2024. Perteneciente al partido Realizando Metas, está considerado el «candidato del pueblo». «Me ha acompañado y me ha ayudado a organizar todo mi buen amigo, el presidente Ricardo Martinelli, quien también ha estado a mi lado durante la campaña electoral en Andalucía, trasladándome todo su apoyo», ha subrayado Olona a OKDIARIO.

La última vez que Olona estuvo en Panamá fue el pasado abril y se desplazó como dirigente de Vox en un viaje de dos días para denunciar ante las autoridades panameñas un caso de corrupción -del que tuvo conocimiento en detalle siendo diputada- relacionado con la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo en aquel país. En este viaje, Olona estuvo acompañada por el vicepresidente económico de Vox y portavoz de Exteriores en el Congreso, Víctor González, y tuvo oportunidad de presentarle a Martinelli.