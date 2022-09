Macarena Olona tiene un plan: un proyecto de mayorías que pueda aglutinar «diferentes sensibilidades» dentro de la política nacional. La ex diputada quiere hablar con Santiago Abascal para ver si se encuentra dispuesto a que Vox sea ese proyecto: un partido que esté abierto «tanto a personas de la derecha como de la izquierda» y que pueda volver a recoger a todos los «desencantados» de la formación conservadora. Si la reunión no se zanja con un acuerdo, Macarena Olona implementaría este plan a través de la creación de una nueva plataforma política o integrándose en alguna ya existente. Además, según han revelado a OKDIARIO fuentes cercanas a Olona, la ex diputada está muy preocupada por las divisiones internas de Vox y la cantidad de gente que se siente desilusionada o excluida en diferentes provincias de España.

«Macarena quiere hablar con Abascal para ver si siguen compartiendo la misma visión sobre cómo se debe servir a España y valorar, en consecuencia, si ese proyecto aglutinador puede ser Vox o no. No es cuestión de presentar condiciones y esperar a que Abascal acepte sino de saber si siguen estando en el mismo barco», han señalado las mismas fuentes.

Así las cosas, todo indica que Macarena Olona quiere seguir persiguiendo la política dentro o fuera de Vox y que desea «sudar la camiseta pública» a través de los parlamentos y no de los anodinos despachos ministeriales como abogada del Estado.

De no concretarse su regreso a la política en Vox, Macarena Olona se plantearía crear un nuevo proyecto «no excluyente» y abierto a todos «los españoles que, amen a su nación sean de la ideología que sean».

La ex de Vox no ha estado de brazos cruzados desde que abandonó la política. Ha escuchado a todo tipo de personas que le dan su apoyo y que la ven como una líder. Sobre todo personas que se han sentido excluidas y afrentadas por la dirección nacional y que necesitan un proyecto que les vuelva a ilusionar. Olona cree que teniendo un enfoque «más abierto» que no se centre únicamente en una parte de la población tendría más éxito y no condenaría a Vox a la minoría.

Macarena Olona ya deslizó sus intenciones de una forma muy sutil a través de un mensaje que publicó en sus redes sociales y donde anunciaba que daría una conferencia en Murcia para hablar de los derechos de todos los españoles que caminan con ambos pies, con «el derecho y el izquierdo. Porque así es como se avanza».

El viernes 23 daré otra conferencia en la Universidad de Murcia. Para hablar de los derechos de todos los españoles. Que caminan España con ambos pies, el derecho y el izquierdo. Porque así es como se avanza. Defendiendo la libertad y el respeto como pilares de la convivencia. — Macarena Olona (@Macarena_Olona) September 16, 2022

La que fuera uno de los pilares fundamentales del partido de Abascal debe ahora elegir si se vuelve a vestir de verde o, por el contrario, forma una nueva plataforma política que cumpla con sus objetivos.