Olona llamará a Abascal para preguntarle si caminan «juntos» en el futuro pero no aclara si en Vox

La incógnita sobre el futuro político de Macarena Olona se ha despejado. La ex secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados ha anunciado, a través de sus redes sociales, que este mes llamará al presidente de Vox, Santiago Abascal, para solicitarle una reunión con el objetivo de «preguntarle» si caminan «juntos por un mejor futuro de Andalucía y del resto de España. De nuestro país y los españoles. Que no tienen tiempo que perder. A cuyo lado estoy y quiero estar». Ahora bien, la que fuera uno de los pilares fundamentales del partido de Abascal no ha aclarado si volverá como miembro de Vox.

Después, llamaré a @Santi_ABASCAL y le solicitaré una reunión con un solo motivo: preguntarle si caminamos juntos por un mejor futuro de Andalucía y del resto de España. De nuestro país y los españoles. Que no tienen tiempo que perder. A cuyo lado estoy y quiero estar.

En este sentido, Olona deja claro, tal y como adelantó OKDIARIO, que su vuelta a la política activa pasaría, en todo caso, por Andalucía, sobre la que guarda un gran respeto y admiración, para no decepcionar a los miles de andaluces que la votaron en las pasadas elecciones.

Asimismo, Macarena Olona ha afirmado a través de sus redes sociales que «nunca» se ha «ido de Vox» porque su corazón está con todos los votantes del partido de Abascal que aman España y se sienten «orgullosos de su bandera». «Con toda la riqueza y diversidad. Y la defenderé si hace falta caminándola entera. Con el ejemplo de su valentía», ha señalado al respecto.

Nunca me he ido de @vox_es por un motivo básico: mi corazón está con cada uno de los votantes de @vox_es que amamos España y nos sentimos orgullosos de su bandera. Con toda su riqueza y diversidad. Y la defenderé si hace falta caminándola entera. Con el ejemplo de su valentía.

La ex dirigente de Vox también ha dicho que contactará con Abascal después de la conferencia que impartirá el viernes 23 en la Universidad de Murcia. Allí, según lo que ha manifestado ella misma en redes sociales, hablará de los derechos «de todos los españoles» que caminan con ambos pies, «el derecho y el izquierdo» porque «así es como se avanza. Defendiendo la libertad y el respeto como pilares de la convivencia».

Por último, Olona ha anunciado que ahora se encuentra viajando a Iberoamérica para promocionar Andalucía al otro lado del Atlántico. «Ahora viajo a Iberoamérica donde espero impulsar Andalucía y su arte religioso, con el apoyo del resto de España, para que el arte de nuestros imagineros y nuestra Fe y tradiciones religiosas trasciendan fronteras. Y lleguen, en especial, a nuestros pueblos hermanos. ¡Adelante!».