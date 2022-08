La ex secretaria general de Vox y ex candidata a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha pedido disculpas por su repentina marcha de la política, debido a su estado de salud. «En este camino uno de los pesos que llevo conmigo es Andalucía, a quien quiero pedir perdón, a quien quiero pedir disculpas. Ojalá mi proyecto vital y profesional, que pasaba por Andalucía, no se hubiese tenido que ver interrumpido de una manera tan abrupta como tuve que hacerlo», ha manifestado en el arranque de su recorrido del Camino de Santiago, desde Sarria (Lugo).

Además, Olona ha dado las gracias a todos los andaluces que confiaron en ella en las pasadas elecciones. A pesar de que no sabe qué le va a deparar el futuro, tiene claro que debe «mucho a Andalucía» y que se entregará a esta región cada vez que pueda.

Asimismo, la ex dirigente de Vox ha afirmado que está «deseando sudar la camiseta pública» y que tiene muy claro que quiere servir a los españoles y estar donde pueda ser útil. En este contexto, Ha añadido que seguirá «sirviendo a los españoles y trabajando».

En cuanto a su enfermedad ha manifestado que «afortunadamente los peores diagnósticos posibles que se valoraban han sido descartados por completo» y que su dolencia se debía a un problema de tiroides, que le ha hecho perder 11 kilos, y del que ya está recuperada, según ha dicho ella misma. «Es una cuestión relacionada con la tiroides, que la tengo hiperactiva. Se ha descontrolado. Con una medicación adecuada se puede domar», ha explicado.

Olona ha iniciado el Camino de Santiago acompañada de medio centenar de seguidores que, entre gestos de cariño, la han arropado a la salida desde la localidad lucense.

«Estamos aquí porque queremos que vuelva. Creemos que este país debería tener muchas más Macarenas Olona», ha dicho uno de sus seguidores. «Es un factor muy importante dentro de Vox. Ha hecho un trabajo encomiable y estoy aquí para apoyarla porque creemos que no debemos perderla», ha afirmado otra persona que la acompañaba.