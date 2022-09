Vox afirma que Baleares lidera la tasa de criminalidad por el aumento constante de la inmigración ilegal

El líder de Vox en Baleares, Jorge Campos, ha denunciado esta mañana en el Parlament que según datos del Ministerio del Interior, «que Armengol no acepta», Baleares lidera la tasa de criminalidad del país. «Lideramos la tasa de criminalidad de España gracias al aumento constante de inmigrantes ilegales, ya que un importante número de ellos son delincuentes que quedan libres por las calles».

Campos ha añadido que de los casi 400 argelinos llegados a Baleares la semana pasada, todos quedaron en libertad a las 48 horas. «Esto no es racismo ni xenofobia, esto es la realidad».

Vox ha denunciado que la presidenta del Governs, la socialista Francina Armengol, «no sólo niega el aumento de la criminalidad, sino que además ha engañado a los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil». Jorge Campos ha señalado que la presidenta firmó con los representantes sindicales un acuerdo el pasado 3 de mayo por el que se comprometía a «solicitar al Gobierno del Estado la creación del complemento de fidelización, «algo de lo que a 20 de septiembre nada más se sabe».

Campos se ha referido a la situación actual de Baleares como a la de «la España vaciada de policías y guardias civiles». Ha dicho que faltan en las Islas 250 efectivos de la Policía Nacional y 700 de la Guardia Civil.

El lider de Vox ha proseguido así: «Ahora insúlteme y mienta como siempre… Pero a quién está insultando y mintiendo es usted a estos funcionarios y a los ciudadanos que sufren la inseguridad de la que usted y Pedro Sánchez son responsables».

La presidenta Armengol ha criticado la intervención del portavoz de Vox por ligar la tasa de criminalidad a la llegada de inmigrantes. «No todo vale todo en política. En política no vale la mentira, como norma de hacer sus intervenciones, no vale el racismo ni vale la xenofobia que usted aplica», ha señalado Armengol en el Parlament.

Así lo ha expresado la presidenta, después de que Jorge Campos haya señalado que Baleares «lidera la tasa de criminalidad de España gracias al aumento constante de inmigrantes ilegales».

«Ni racismo, ni xenofobia, ni nada de lo que ha dicho», ha respondido Campos a Armengol, alegando que los datos de criminalidad son los que ha mostrado son del Ministerio del Interior. «A más inmigración ilegal descontrolada, más inseguridad y delincuencia», ha expresado.

Armengol ha pedido a Campos que no «mienta», dado que los datos del Ministerio utilizan cifras sin actualizar de la población actual de las Islas y, además, no tiene en cuenta la población flotante. «Somos una sociedad segura y así está comprobado no sólo por residentes, sino por los millones de turistas que nos visitan cada año», ha remarcado la presidenta.