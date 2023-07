Feijóo: «No voy a derogar el impuesto a la banca y las energéticas»

El candidato del PP a la Presidencia de España, Alberto Núñez Feijóo, ha revelado en su entrevista con OKDIARIO que no tiene intención de derogar los impuestos a la banca y a las energéticas, aunque sí quiere introducir reformas.

P.- Economía. ¿Va a derogar el impuesto a las grandes fortunas?

R.- Voy a derogar el Impuesto de Patrimonio amplificado del Gobierno. El Gobierno busca nombres muy simpáticos, pero lo que hay detrás es el Impuesto de Patrimonio. Es una doble tributación. Las comunidades autónomas son las que tienen cedido ese impuesto y seguirá en el ámbito de la fiscalidad de las comunidades autónomas. Hay comunidades donde no se paga el Impuesto de Patrimonio como Madrid y Andalucía. En Galicia ya se paga un 50% menos. El plan es suprimirlo en esta legislatura. Han pactado en las coaliciones de Gobierno suprimirlo en Extremadura y en Valencia. Yo creo que va a quedar en Cataluña. Los catalanes pagan 600 millones de euros del Impuesto sobre el Patrimonio. Del total de recaudación del Impuesto de Patrimonio en España de 1.200 millones de euros, los catalanes pagan la mitad. En Madrid, los ciudadanos se ahorran 900 millones de euros porque está bonificado el Impuesto de Patrimonio. Los catalanes pagan 600. Entonces, ¿por qué hay gente que vive en Cataluña que después se va a otro sitio? Pues esa es una de las razones. Por tanto, yo voy a suprimir ese Impuesto sobre el Patrimonio plus que ha puesto el Gobierno de España y las comunidades autónomas decidirán si lo ponen, lo mantienen o lo bonifican.

P.- ¿Va a derogar el impuestazo a la banca y a las energéticas?

R.- Es un impuesto que está mal planteado, en mi opinión. La opinión de los fiscalistas consultados es que es un impuesto que tenemos que ajustar, que tenemos que modificar y no le puedo decir con exactitud, pero sí que va a ser distinto de lo que ha hecho el Gobierno. Lo primero que tendré que hacer es ver cómo están las cuentas públicas, cómo queda el Pacto de Estabilidad, es decir, el Pacto de la reducción del déficit. Otra de las razones por las que Sánchez adelanta las elecciones es porque él no quiere saber nada de vivir con menos dinero. Él ha vivido con todo el dinero del mundo y nos han metido más de 340.000 millones de euros de deuda adicional a la que ya teníamos. Y nos hemos convertido en el país que más ha incrementado la deuda en la Unión Europea. El doble, un 18% de PIB y la media es un 8. Cada hora del Gobierno Sánchez le ha costado a los españoles 8 millones de euros desde que ha llegado durante cinco años, cada hora y cada día 200 millones de euros de deuda. Por tanto, una vez que hagamos las cuentas, veremos cómo podemos llamar a los bancos y a las eléctricas y ver qué es lo que podemos hacer para, entre todos, encontrar salidas al Pacto de Estabilidad y al control del déficit público. No le puedo decir en este momento más que lo que le digo.

P.- ¿El IRPF se bajará no sólo para los que ganan menos de 40.000 euros al año?

R.- El IRPF se bajará para la gente que gane menos de 40.000 euros al año. En este momento no me puedo comprometer a que se baje para los que ganan más de 40.000 euros al año. Soy un candidato a la Presidencia del Gobierno que no quiero que dentro de seis meses o de un año usted me diga que mentí. ‘Usted dijo que iba a bajar el impuesto a la renta a todos y no lo ha hecho. Y usted ha dicho que iba a suprimir el impuesto de Patrimonio Plus y no lo ha hecho. Y usted ha dicho que iba a suprimir el impuesto de los bancos y de las eléctricas y no lo ha hecho’. Yo intento decir lo que estoy convencido que voy a hacer. Ahora bien, el Impuesto de Patrimonio me parece injusto. ¿Por qué? Porque se paga por tener lo mismo todos los años. A mí me parece injusto. Yo en Galicia lo mantuve durante los primeros años sin tocar porque no llegaba a fin de mes, porque estábamos ante la posible intervención de España. Recordará usted año 10, año 11 o 12, y tenía que pagar los fármacos, las nóminas a los profesores y al personal sanitario. Y lo mantuve. A partir de que empezamos a mejorar lo fuimos reduciendo un 25 este año, un 50…

P.- ¿Teme que le pase como al señor Rajoy, que cuando le dejó Zapatero el poder se encontró con un déficit que era de casi cuatro puntos más del que marcaban las cifras oficiales?

R.- Creo que no va a ser posible porque Rajoy dejó una legislación mucho más estricta para la contabilidad pública. La legislación española hoy tiene mayores blindajes de transparencia que la que dejó el Partido Socialista. La situación de la hacienda autonómica de cada una de las comunidades autónomas es muy distinta. Hay comunidades autónomas que tienen una enorme deuda pública. Bueno, cuando tengamos todas esas cuentas las pondremos encima de la mesa.