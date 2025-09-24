Bildu apoya a los antifa indultados que pegaron a la Policía en el mitin de Vox: «Su lucha es dignidad»

Tras el anuncio del indulto de dos de los antifas condenados por el Tribunal Supremo a cuatro años y nueve meses de cárcel, Oskar Matute, portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, ha sostenido este martes en el salón plenario que «ser antifascista no es una opción sino una obligación» frente a Vox.

El de Bildu ha seguido de cerca el caso de Los 6 de Zaragoza, hasta el punto de considerar las agresiones a los policías como «una lucha antifascista» defendiendo que es «la lucha de la dignidad frente a la imposición y al autoritarismo».

Unas declaraciones que sostuvo ya en mayo de 2024, sólo días después de que los radicales condenados entraran en prisión en la cárcel de Zuera, al ser invitado por el partido local Zaragoza en Común a un congreso sobre Libertad, celebrado en la Universidad Pública.

«Hoy he tenido la oportunidad y diría la suerte, de estar en Zaragoza a través de los compañeros de Zaragoza en Común para explicar cuáles son las aspiraciones de EH Bildu, qué país queremos, qué Europa queremos, cuáles son las líneas de la paz y el antimilitarismo, la lucha antifascista que desde EH Bildu defendemos en Euskal Erria, como en Europa como en cualquier lugar», explicaba en un vídeo subido a las redes sociales tras el encuentro.

«Tiene mucho sentido que lo hayamos podido hacer aquí porque aquí hay unos chavales que los han metido a la cárcel por expresar su voluntad antifascista. Hoy hemos mandado un recuerdo y un saludo a Los 6 de Zaragoza y lo vuelvo a hacer porque su lucha antifascista es la lucha de la dignidad frente a la imposición y al autoritarismo», sostenía.

Legitimación de la violencia

En un ambiente internacional muy sensible tras el magnicidio del líder cristiano estadounidense Charlie Kirk, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido premiar a la extrema izquierda de nuestro país indultando a dos jóvenes radicalizados en el movimiento antifa, condenados por el Tribunal Supremo por apalear a policías en un mitin de Vox.

En los disturbios en los que participaron unos 200 radicales, la Policía detuvo a seis jóvenes en las inmediaciones de la Universidad de Zaragoza, donde se escondieron muchos de los participantes para zafarse de la Policía.

Los condenados siempre negaron que se conocieran entre ellos y nunca reconocieron haber quemado los contenedores y provocar lesiones a los agentes. Dos eran menores de edad. La justicia de Zaragoza les condenó a abonar 11.000 euros más intereses y un año de libertad vigilada.

Los otros cuatro fueron condenados a prisión hace un año y medio, tras un largo proceso judicial de 5 años. Al revisar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón –que había subido la pena de la Audiencia Provincial de Zaragoza de seis años a siete de prisión al añadir delito de lesiones–, el Tribunal Supremo rebajó la pena de cárcel por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones, de siete a cuatro años y nueve meses.

Ahora el Gobierno de Sánchez ha indultado a dos de ellos, Francisco Javier Aijón y Adrián Latorre. En la cárcel permanecen otros dos de los seis que fueron sentenciados.

La Plataforma Libertad 6 de Zaragoza también ha celebrado la noticia. En un comunicado que ha difundido lo considera «una victoria del movimiento popular», pero reclama lo mismo para los otros dos radicales que siguen en la cárcel, Imad y Daniel, además de la supresión de la condena económica.

El indulto llega sólo dos meses después de que estos antifas hubieran sido condenados nuevamente a indemnizar con 140.000 euros a un agente que participó en el dispositivo policial de la manifestación de 2019 que provocó las detenciones. Esta pena se sumaba a los 40.000 euros previos mas los gastos judiciales que llevarían invertidos.

Bildu siempre en el lado del terrorismo ahora con el pretexto de la condena de Donald Trump a la asociación Antifascista en EEUU al declararla «organización terrorista doméstica». Casualidad o no, el mismo día, Pedro Sánchez, mientras se encontraba en Nueva York, ha indultado a dos miembros antifas condenados por el Tribunal Supremo a cuatro años y nueve meses de cárcel, además de enfrentarse a una condena económica que asciende a cerca de 200.000 euros.

Vox a Sánchez: «Promotor del terrorismo»

Ante esta degradación política, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha sostenido que Sánchez «se ha convertido en un promotor del terrorismo». «Los indultados atacaron a la Policía y a los asistentes en un acto de Vox, lanzando adoquines, cometiendo agresiones, profirieron amenazas y fueron condenados por los tribunales por desórdenes públicos agravados y por atentado agravado. Es decir, Sánchez indulta al terrorismo cuando se trata de acosar a actos de la oposición».

Desde Vox Aragón, David Arranz, ahora uno de los diputados en las Cortes autonómicas, recuerda los momentos de tensión que se vivieron aquel día. «Si la violencia es contra Vox, todo vale. Es un mensaje muy peligroso, porque lo que se infiere es que si es contra Vox no es delito, es barra libre. Esto va a ponernos en peligro a los militantes a fin de intentar acallarnos de forma violenta».